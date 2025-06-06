«Просит сделать алюминиевую шапочку»: сын Бари Алибасова высказался о странных желаниях охваченного демонами отца

06 июня 2025, 14:05

Сын Бари Алибасова заявил, что продюсер просил жену сделать ему шапочку из фольги

Бари Алибасов (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Создатель культовой группы «На-на» Бари Алибасов 6 июня празднует 78-летие. Со здоровьем у продюсера не всё гладко – ему диагностировали церебральный атеросклероз.





При этом заболевании бляшки в сосудах создают шум, однако Алибасов видит в нём положительный эффект.



Бари Алибасов-младший рассказал о состоянии отца. Он отметил, что, несмотря на диагноз, всё далеко не так страшно. Продюсер убеждён, что именно благодаря шумам, которые он называет демонами, он смог написать свои хиты. Теперь, чтобы не лишиться этих чар, музыкант даже попросил жену сделать ему алюминиевую шапочку.





«А если серьёзно, холестериновые бляшки ведут к сужению сосудов и это действительно риск повторного инсульта. Но если папа на полном серьёзе просит сделать ему алюминиевую шапочку, значит, он сохраняет оптимизм, чувство юмора, я считаю, он в прекрасной форме. Всё с ним хорошо, он у себя дома в Москве», – поделился сын Алибасова в беседе с KP.ru.