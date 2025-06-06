«Каждый день хочу обнять тебя»: Наталья Фриске трогательно обратилась к покойной сестре Жанне
Наталья Фриске обратилась к покойной сестре Жанне перед годовщиной её смерти
Наталья Фриске обратилась к покойной сестре. 15 июня будет годовщина со дня смерти певицы.
«Уже скоро 10 лет как твоё сердечко остановилось, и наши сердца остановились вместе с твоим. Каждый день вспоминаю, каждый день хочу тебя обнять», – написала сестра артистки в личном блоге.Также Наталья сделала видео с помощью нейросетей, в котором ей удалось обнять покойную сестру. Видео публикует Telegram-канал StarHit.
Напомним, что Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года. Певица много лет боролась с тяжёлой формой рака головного мозга – глиобластомой. Из-за этого же заболевания в прошлом году скончалась актриса Анастасия Заворотнюк. 30 мая родные и близкие звезды собрались около её могилы на Троекуровском кладбище, чтобы почтить её память.