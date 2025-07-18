Агата Муцениеце намекнула, что готовится к свадьбе с Петром Дрангой
Агата Муцениеце в личном блоге намекнула, что готовится к свадьбе с Петром Дрангой.
На своей странице в соцсети актриса опубликовала снимок, сделанный в одном из свадебных салонов. На фотографии перед Агатой лежали нежные цветы, которые могут украсить наряд невесты.
Поклонники пары уверены, что торжество состоится уже совсем скоро. Не исключено, что свадьба запланирована на конец июля или август — именно в это время Муцениеце уходит в декрет.
*Запрещен в РФ
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