«Иногда и я бываю нескромной»: Актриса Наталия Антонова показала откровенные фото

18 июля 2025, 15:18

Актриса Наталия Антонова показала фигуру в бикини на курорте

Наталия Антонова (Фото: Telegram @antonova_official)

Наталия Антонова считается одной из самых привлекательных российских актрис. Девушка обладает стройной фигурой и яркой внешностью, чем и решила порадовать поклонников. Артистка опубликовала в своём блоге серию эффектных фото, сделанных на пляже во время семейного отдыха





51-летняя звезда сериала «Конец невинности» предстала без макияжа и с мокрыми распущенными волосами. Антонова надела яркое разноцветное бикини, подчеркнувшее её длинные ноги и тонкую талию. Наталия дополнила образ белыми «кроксами» и солнцезащитными очками.



Антонова, мило улыбаясь, изящно позировала на пирсе.

«Иногда и я бываю нескромной», — заявила актриса.