«Иногда и я бываю нескромной»: Актриса Наталия Антонова показала откровенные фото
Актриса Наталия Антонова показала фигуру в бикини на курорте
Наталия Антонова считается одной из самых привлекательных российских актрис. Девушка обладает стройной фигурой и яркой внешностью, чем и решила порадовать поклонников. Артистка опубликовала в своём блоге серию эффектных фото, сделанных на пляже во время семейного отдыха
51-летняя звезда сериала «Конец невинности» предстала без макияжа и с мокрыми распущенными волосами. Антонова надела яркое разноцветное бикини, подчеркнувшее её длинные ноги и тонкую талию. Наталия дополнила образ белыми «кроксами» и солнцезащитными очками.
Антонова, мило улыбаясь, изящно позировала на пирсе.
«Иногда и я бываю нескромной», — заявила актриса.Наталия сообщила, что практически не загорает, так как в её профессии очень важна внешность. Она заявила, что находится на пляже только в безопасные часы. Помимо этого, артистка соблюдает режим работы и отдыха, ведёт здоровый образ жизни и пользуется качественной косметикой, обходясь без «уколов красоты».