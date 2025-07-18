Молодую жену Евгения Петросяна поймали с поличным

18 июля 2025, 14:30

Татьяна Брухунова вновь оказалась в центре внимания из-за модели Кармен Делль’Орефиче

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)

Пятая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова оказалась пойманной с поличным благодаря пристальному вниманию поклонников. Татьяна, оценив интервью американской актрисы, вызвала ряд вопросов у публики о любви к Петросяну. Об этом сообщает Telegram-канал «StarHit».





Брухунова поставила под удар искренность отношений с Петросяном простым лайком. Девушке понравилось высказывание 91-летней модели Кармен Делль'Орефиче о мужской романтике. В интервью легенды американского подиума журналист задал Делль'Орефиче вопрос о самой романтичной вещи, которую сделал для неё мужчина.

«Он умер, оставил мне дом и все деньги», — дала ответ Кармен.

«Да уж... Так и надо этим дедам, которые своих жён бросают», «Перешлите Петросяну Женьке», «Ничего удивительного. Предел её мечтаний. Каждый день, поди, шепчет», — гласят комментарии.