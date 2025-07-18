«Я не боюсь сглаза»: Маргарита Симоньян рассказала о состоянии Кеосаяна, 7 месяцев находящегося в коме

18 июля 2025, 14:28

Маргарита Симоньян призналась, что у находящегося в коме Кеосаяна нет улучшений

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @msimonyan)

Главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о состоянии находящегося в коме мужа Тиграна Кеосаяна.





В своем Telegram-канале Симоньян отреагировала на комментарий подписчицы, которая поинтересовалась, как обстоят дела с лечением телеведущего. Она уточнила, что, если журналистка боится сглаза, то может не отвечать.





«Я не боюсь сглаза. Просто нечего сказать...» — пояснила Симоньян.