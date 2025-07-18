«Я не боюсь сглаза»: Маргарита Симоньян рассказала о состоянии Кеосаяна, 7 месяцев находящегося в коме
Маргарита Симоньян призналась, что у находящегося в коме Кеосаяна нет улучшений
Главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о состоянии находящегося в коме мужа Тиграна Кеосаяна.
В своем Telegram-канале Симоньян отреагировала на комментарий подписчицы, которая поинтересовалась, как обстоят дела с лечением телеведущего. Она уточнила, что, если журналистка боится сглаза, то может не отвечать.
«Я не боюсь сглаза. Просто нечего сказать...» — пояснила Симоньян.
По ее словам, она не делится новостями о здоровье супруга, поскольку пока улучшений нет.
Напомним, Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому в декабре прошлого года. Его жена, Маргарита Симоньян, неоднократно признавалась, что ситуация с мужем сильно изменила ее.