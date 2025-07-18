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«Я не боюсь сглаза»: Маргарита Симоньян рассказала о состоянии Кеосаяна, 7 месяцев находящегося в коме

Маргарита Симоньян призналась, что у находящегося в коме Кеосаяна нет улучшений
Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @msimonyan)

Главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о состоянии находящегося в коме мужа Тиграна Кеосаяна.



В своем Telegram-канале Симоньян отреагировала на комментарий подписчицы, которая поинтересовалась, как обстоят дела с лечением телеведущего. Она уточнила, что, если журналистка боится сглаза, то может не отвечать.

«Я не боюсь сглаза. Просто нечего сказать...» — пояснила Симоньян.

По ее словам, она не делится новостями о здоровье супруга, поскольку пока улучшений нет.

Напомним, Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому в декабре прошлого года. Его жена, Маргарита Симоньян, неоднократно признавалась, что ситуация с мужем сильно изменила ее.
Екатерина Коршунова

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