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Агата Муцениеце назвала отказавшегося жить с ней сына «откидышем»

Агата Муцениеце (фото: Telegram @AgataMucenieceLife)

Агата Муцениеце (фото: Telegram @AgataMucenieceLife)

Агата Муцениеце с юмором высказалась о своём сыне от Павла Прилучного. С прошлого лета Тимофей проживает с отцом, поэтому недавно актриса назвала его «откидышем».
О сыне Муцениеце вспомнила во время съёмок своего шоу «Догадки Агатки». Во время разговора с Аней Покров и Антоном Каравайцевым, актриса отметила, что сейчас её сын «то там, то сям». В связи с этим она в шутку назвала его «откидышем».

Пользователи соцсетей возмутились словами артистки. Они убеждены, что эти слова ещё больше расстроят Тимофея и настроят его против мамы.

Напомним, по слухам, мальчик принял решение жить с отцом, несмотря на то, что суд позволил ему остаться с мамой, из-за травли в школе. Друзья Прилучного сообщили журналистам, что ровесники смеялись над Тимофеем, поскольку Муцениеце танцует в кабаре, и кадры из шоу постоянно публикуются в соцсетях.

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«Он настоящий "схемотехник"»: Экс-жена сына Кадышевой рассказала, как тот «разводит» женщин на деньги
Бывшая жена сына Кадышевой рассказала, что тот — профессиональный мошенник
11 апреля 2025, 12:30

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Сын певицы Надежды Кадышевой Григорий Костюк уверенно и профессионально «разводит» женщин на деньги. Причём звёздный отпрыск интересуется в плане наживы как юными девушками, так и зрелыми женщинами, лишь бы они были из обеспеченных семей.
Об этом телеграм-каналу StarHit.ru рассказала бывшая жена Григория и мать его второго ребёнка Габриэлла Мерман. Напомним, мужчина бросил супругу в Дубае во время её беременности. По её словам, Костюк женился на ней исключительно ради денег. Он надеялся, что состоятельные родители молодой жены помогут ему разобраться с многочисленными долгами и кредитами.

«Там какие-то лютые схемы. В самом начале отношений, помню, перевернула как-то его телефон и как раз пришло сообщение в духе "да я тебя засужу!". Он дурит девочек, берет у них в долг. Я уже с несколькими общалась лично», — поделилась Габриэлла.

Она рассказала, что Григорий всегда действует по схожему сценарию: сначала пускает пыль в глаза, красиво ухаживает, дарит подарки. Потом вдруг случается так, что ему «срочно стали нужны деньги», и возлюбленная становится «дойной коровой». Одну девушку он заставил отнести в ломбард все её украшения, а деньги отдать ему. У другой занял 30 миллионов рублей, которые она вряд ли когда-нибудь увидит.

По словам Мерман, её экс-супруг и сейчас продолжает пользоваться своими схемами, причём возраст очередной жертвы для него неважен. Например, она знает, что он летал в Дубай с возрастной женщиной, и та оплачивала все расходы.

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#расходы
#мужчина
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Вдова Армена Джигарханяна раскрыла имя и отчество новорождённой дочери, которой дала свою фамилию
Виталина Цымбалюк-Романовская раскрыла имя и отчество новорождённой дочери
11 апреля 2025, 12:10

Виталина Цымбалюк-Романовская (фото: ВКонтакте @artvitalina)

В конце марта Виталина Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой. В одной из столичных клиник 46-летняя вдова Армена Джигарханяна родила дочь.
Несколько дней пианистка не могла определиться с именем новорождённой, но теперь поставила точку в этом вопросе. Девочку назвали Викторией, а её отчество – Давидовна, она будет носить фамилию матери.

«Я хотела облегчить ей жизнь и сократить фамилию. Виктория Давидовна Романовская. Но в МФЦ мне сказали, что так делать нельзя, и фамилия должна быть моя, по паспорту. Значит, это судьба», – отметила Виталина, которую цитирует StarHit.
Сейчас пользователи соцсетей гадают, от кого же родила Цымбалюк-Романовская, которая тщательно скрывала беременность все девять месяцев. Женщина не намерена раскрывать все карты, но открыто заявила, что является матерью-одиночкой.

«У Армена Борисовича был один из любимых анекдотов, когда муж ждёт под окном роддома жену, которая родила, и там такой диалог: Муж: Кто у нас, девочка или жена мальчик? Жена: Мальчик. Муж: На кого похож? Жена: Ты его не знаешь! В этом месте Джигарханян заразительно смеялся. Пусть это останется загадкой, я же имею право на маленькую тайну?», – заявила вдова Джигарханяна.
Виталина также заявила, что не собирается долго засиживаться в декрете и в скором времени вернётся к преподаванию. Однако пока неизвестно, с кем она будет оставлять малыша. Напомним, что родителей женщины уже нет в живых, как и бывшего супруга.

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На церемонию прощания с Пашей Техником пришли его поклонники — видео
SHOT: около 500 поклонников Паши Техника пришли на церемонию прощания в Москве
11 апреля 2025, 11:42

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Около 500 поклонников рэпера Паши Техника пришли на церемонию прощания в Москве. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.
Люди собрались возле Храма Петра и Павла в Лефортове за час до начала церемонии. Большая часть пришедших — молодые люди, многим нет и 18 лет.

Паша Техник умер в одной из больниц Таиланда. Официальная версия смерти — лёгочная инфекция, такие данные привело издание «СтарХит». Рэпер не скрывал, что страдает от наркотической зависимости. Он мечтал вылечиться и начать жить заново.


Известно также, что скандальный артист приезжал в детские дома, где рассказывал подросткам о вреде запрещённых веществ, приводя в пример свой печальный опыт.

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«Еще одна скрепа»: Билан прокомментировал рекорд Овечкина по голам в НХЛ
Дима Билан назвал скрепой рекорд Александра Овечкина по голам в НХЛ
11 апреля 2025, 11:39

Дима Билан (фото: Telegram @bilanofficial)

Дима Билан отреагировал на рекорд форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом пишет издание «Спорт-Экспресс».
«Еще один культурный код, еще одна скрепа. Смотрю на это широко», – заявил певец.
Билан добавил, что пересекался с Овечкиным, поэтому лично знаком с хоккеистом.

Напомним, что 6 апреля Александр Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, который ранее принадлежал канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки. Российский спортсмен забил 895-ю шайбу во время гостевого матча против «Нью-Йорк Айлендерс».

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Экс-супруг Саши Черно расплакался на ток-шоу, узнав результаты ДНК-теста на отцовство
Иосиф Оганесян узнал результаты теста ДНК на отцовство
11 апреля 2025, 11:35

Иосиф Оганесян и Саша Черно (Кадр из программы «Пусть говорят»)

Саша Черно недавно заявила, что родила ребёнка не от Иосифа Оганесяна. 33-летний участник «Дома-2» получил результаты генетической экспертизы.
Звёзды реалити-шоу развелись в прошлом году, и маленький Стефан остался с мамой. Теперь Черно и Оганесян не могут прийти к соглашению по поводу ребёнка. Мужчина утверждает, что Саша не справляется с материнскими обязанностями и злоупотребляет алкоголем. Он намерен лишить бывшую жену родительских прав, поэтому обратился в программу «Пусть говорят».

На шоу Черно объявила, что Стефан не является ребёнком Оганесяна. Она назвала отцом своего друга Дмитрия Мещерякова, с которым у неё был роман. Мужчина также присутствовал в студии и активно защищал Сашу.

«Если это мой ребенок, я отдам ему последнюю рубашку. Может быть, я не стану его отцом, но буду настоящим другом и сделаю всё возможное для его воспитания», – заявил в ответ на слова экс-супруги Оганесян.
В рамках программы был проведён тест ДНК, результаты которого показали, что Иосиф действительно является отцом четырёхлетнего Стефана. Вероятность кровного родства составила 99,9%.

Когда Оганесян услышал результат, он схватил медицинское заключение и расплакался. Он обратился к Саше с просьбой следить за здоровьем и отказаться от алкоголя ради ребёнка, страдающего эпилепсией.

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