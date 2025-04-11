Агата Муцениеце назвала отказавшегося жить с ней сына «откидышем»

Агата Муцениеце (фото: Telegram @AgataMucenieceLife)
Агата Муцениеце с юмором высказалась о своём сыне от Павла Прилучного. С прошлого лета Тимофей проживает с отцом, поэтому недавно актриса назвала его «откидышем».
О сыне Муцениеце вспомнила во время съёмок своего шоу «Догадки Агатки». Во время разговора с Аней Покров и Антоном Каравайцевым, актриса отметила, что сейчас её сын «то там, то сям». В связи с этим она в шутку назвала его «откидышем».
Пользователи соцсетей возмутились словами артистки. Они убеждены, что эти слова ещё больше расстроят Тимофея и настроят его против мамы.
Напомним, по слухам, мальчик принял решение жить с отцом, несмотря на то, что суд позволил ему остаться с мамой, из-за травли в школе. Друзья Прилучного сообщили журналистам, что ровесники смеялись над Тимофеем, поскольку Муцениеце танцует в кабаре, и кадры из шоу постоянно публикуются в соцсетях.
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Пользователи соцсетей возмутились словами артистки. Они убеждены, что эти слова ещё больше расстроят Тимофея и настроят его против мамы.
Напомним, по слухам, мальчик принял решение жить с отцом, несмотря на то, что суд позволил ему остаться с мамой, из-за травли в школе. Друзья Прилучного сообщили журналистам, что ровесники смеялись над Тимофеем, поскольку Муцениеце танцует в кабаре, и кадры из шоу постоянно публикуются в соцсетях.
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Анастасия Чинкова