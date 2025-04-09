Сына Прилучного дразнят в школе из-за откровенного видео с Муцениеце

Агата Муцениеце (Фото: ВКонтакте @agatamuceniece2022)
Тимофей, сын известных актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, продолжает отказываться жить с матерью и не общается с ней. По информации друзей звезды сериала «Мажор», причиной этому стало травля, с которой мальчик столкнулся в школе из-за откровенных роликов с участием его матери. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Согласно источникам, подростки начали дразнить Тимофея после появления в сети видео с Агатой из ее постановки «Абсолютно другая нага».
Друзья Прилучного предполагают, что именно буллинг стал причиной сближения Тимофея с отцом и отдаления от матери. Не исключено, что с возрастом отношения между сыном и матерью могут улучшиться.
Напомним, что Агата Муцениеце не видела сына с лета прошлого года. Ранее сообщалось, что Павел Прилучный нанял охрану для школьника и сменил его номер телефона, однако юрист актера опровергла эту информацию, заявив, что сама Агата не хочет поддерживать связь с Тимофеем.
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«Подростки бывают жестокими, и Тимофей это испытал на себе. В школе ему говорят: мол, смотри, как твоя мама пляшет, все напоказ», — поделились инсайдеры.
Друзья Прилучного предполагают, что именно буллинг стал причиной сближения Тимофея с отцом и отдаления от матери. Не исключено, что с возрастом отношения между сыном и матерью могут улучшиться.
Напомним, что Агата Муцениеце не видела сына с лета прошлого года. Ранее сообщалось, что Павел Прилучный нанял охрану для школьника и сменил его номер телефона, однако юрист актера опровергла эту информацию, заявив, что сама Агата не хочет поддерживать связь с Тимофеем.
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