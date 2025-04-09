Сына Прилучного дразнят в школе из-за откровенного видео с Муцениеце

Тимофей, сын известных актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, продолжает отказываться жить с матерью и не общается с ней. По информации друзей звезды сериала «Мажор», причиной этому стало травля, с которой мальчик столкнулся в школе из-за откровенных роликов с участием его матери. Об этом пишет «Комсомольская правда».