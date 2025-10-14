Агата Муцениеце раскрыла, как готовится к родам на берегу Финского залива

14 октября 2025, 17:01

Актриса Агата Муцениеце рассказала о детоксе и питании во время беременности

Агата Муцениеце (Фото: Instagram* @agataagata)

Актриса Агата Муцениеце в личном блоге опубликовала новые фотографии из санатория на берегу Финского залива. Она проходит там курс детоксикации и укрепляет здоровье.





Актриса ожидает третьего ребёнка, о чём сообщила летом. Она отметила, что за время беременности набрала 12 килограммов и теперь следит за питанием. Муцениеце показала свои обычные блюда: кашу, суп, индейку и рыбу с овощами.



Агата подчеркнула, что много гуляет по территории курорта — по лесу и берегу залива.

«Вообще эта осень — это какое-то чудо. Как же тут круто гулять! По берегу и в лесу», — написала актриса.