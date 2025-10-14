Агата Муцениеце раскрыла, как готовится к родам на берегу Финского залива
Актриса Агата Муцениеце рассказала о детоксе и питании во время беременности
Актриса Агата Муцениеце в личном блоге опубликовала новые фотографии из санатория на берегу Финского залива. Она проходит там курс детоксикации и укрепляет здоровье.
Актриса ожидает третьего ребёнка, о чём сообщила летом. Она отметила, что за время беременности набрала 12 килограммов и теперь следит за питанием. Муцениеце показала свои обычные блюда: кашу, суп, индейку и рыбу с овощами.
Агата подчеркнула, что много гуляет по территории курорта — по лесу и берегу залива.
«Вообще эта осень — это какое-то чудо. Как же тут круто гулять! По берегу и в лесу», — написала актриса.Напомним, Муцениеце объявила о беременности летом 2025 года, незадолго до свадьбы с Петром Дрангой. У артистки двое детей от предыдущего брака с Павлом Прилучным — сын Тимофей и дочь Мия.
