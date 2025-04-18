Агата Муцениеце объявила об уходе из провокационного кабаре после травли сына из-за её откровенных видео

Агата Муцениеце (фото: Telegram @AgataMucenieceLife)
Актриса Агата Муцениеце объявила о заключительных шоу в провокационном кабаре, за работу в котором она подверглась критике.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что 12-летнего сына артистки от Павла Прилучного дразнят в школе из-за того, что его мама работает в театре Crave. Там Муцениеце демонстрирует свои формы, дефилируя в откровенных нарядах. Якобы из-за этого у Тимофея произошло отторжение в отношении матери, с которой он не общается уже несколько месяцев.
Агата Муцениеце (фото: Telegram @AgataMucenieceLife)
Агата Муцениеце никак не комментировала эти новости, но сегодня в своём Telegram-канале опубликовала пост, в котором сообщила, что 19 и 20 апреля выступит в последний раз в 2025 году.
Теперь пользователи соцсетей гадают, чем обусловлено такое решение. Большинство уверены, что ей пришлось оставить работу из-за ребёнка. Однако особо наблюдательные поклонники уверены, что если бы актриса серьёзно приняла решение завершить выступления в кабаре, то сделала бы сообщение гораздо раньше, а не накануне. Такая поспешность, уверяют комментаторы, говорит о некоей спонтанности.
Читайте также:
«Все-таки любовь!»: Агата Муцениеце и Пётр Дранга тайно поженились
Агата Муцениеце назвала отказавшегося жить с ней сына «откидышем»
«Никто не давил»: экспертиза установила, с кем лучше остаться сыну Прилучного и Муцениеце
Агата Муцениеце (фото: Telegram @AgataMucenieceLife)
Агата Муцениеце никак не комментировала эти новости, но сегодня в своём Telegram-канале опубликовала пост, в котором сообщила, что 19 и 20 апреля выступит в последний раз в 2025 году.
Теперь пользователи соцсетей гадают, чем обусловлено такое решение. Большинство уверены, что ей пришлось оставить работу из-за ребёнка. Однако особо наблюдательные поклонники уверены, что если бы актриса серьёзно приняла решение завершить выступления в кабаре, то сделала бы сообщение гораздо раньше, а не накануне. Такая поспешность, уверяют комментаторы, говорит о некоей спонтанности.
Читайте также:
«Все-таки любовь!»: Агата Муцениеце и Пётр Дранга тайно поженились
Агата Муцениеце назвала отказавшегося жить с ней сына «откидышем»
«Никто не давил»: экспертиза установила, с кем лучше остаться сыну Прилучного и Муцениеце
Анастасия Чинкова