«Все-таки любовь!»: Агата Муцениеце и Пётр Дранга тайно поженились

Пётр Дранга и Агата Муцениеце (фото: Instagram* @agataagata)
Помощница Агаты Муцениеце не стала опровергать новость о тайной свадьбе актрисы, пишет издание Woman.ru.
Вот уже несколько дней в светских кругах активно обсуждают, что артистка тайно вышла замуж за своего возлюбленного – аккордеониста Петра Дрангу. Они пока никак не комментировали эти слухи.
Многие не верят в искренность этих чувств. Так, продюсер Сергей Дворцов признался, что удивлён таким развитием событий, поскольку и сам до последнего был уверен в их пиар-романе.
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*запрещён в РФ
Многие не верят в искренность этих чувств. Так, продюсер Сергей Дворцов признался, что удивлён таким развитием событий, поскольку и сам до последнего был уверен в их пиар-романе.
«Я слышал буквально на той неделе, что они об этом говорят, собирались расписаться, но без лишних глаз. Действительно, такие слухи ходят. Значит уже поженились! Надо же, я думал это пиар-роман, но оказалось всё-таки любовь и взаимовыгодная история», – заявил Дворцов.Примечательно, что и помощница Муцениеце не стала опровергать эти слухи. Она лишь лаконично заявила, что не комментирует личную жизнь актрисы.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова