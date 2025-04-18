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«Все-таки любовь!»: Агата Муцениеце и Пётр Дранга тайно поженились

Помощница Агаты Муцениеце не опровергла слухи о тайной свадьбе актрисы
Пётр Дранга и Агата Муцениеце (фото: Instagram* @agataagata)

Пётр Дранга и Агата Муцениеце (фото: Instagram* @agataagata)

Помощница Агаты Муцениеце не стала опровергать новость о тайной свадьбе актрисы, пишет издание Woman.ru.
Вот уже несколько дней в светских кругах активно обсуждают, что артистка тайно вышла замуж за своего возлюбленного – аккордеониста Петра Дрангу. Они пока никак не комментировали эти слухи.

Многие не верят в искренность этих чувств. Так, продюсер Сергей Дворцов признался, что удивлён таким развитием событий, поскольку и сам до последнего был уверен в их пиар-романе.

«Я слышал буквально на той неделе, что они об этом говорят, собирались расписаться, но без лишних глаз. Действительно, такие слухи ходят. Значит уже поженились! Надо же, я думал это пиар-роман, но оказалось всё-таки любовь и взаимовыгодная история», – заявил Дворцов.
Примечательно, что и помощница Муцениеце не стала опровергать эти слухи. Она лишь лаконично заявила, что не комментирует личную жизнь актрисы.

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*запрещён в РФ
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#отношения
«Продажный патриотизм»: Чичерина опровергла слухи о проплаченном концерте к 9 Мая
Чичерина опровергла информацию о том, что получит гонорар за концерт к 9 Мая
18 апреля 2025, 11:14

Юлия Чичерина (Фото: Телеграм, @julia_chicherina)

Певица Юлия Чичерина прокомментировала новость о том, что она якобы получит 6 млн рублей за концерт ко Дню Победы в Калуге. По словам артистки, эта информация является ложью.
Юлия считает, что вброс сделали СМИ, а депутаты его подхватили. Она уверена, что за подобное нужно лишать депутатского статуса.
«Причём обвиняют меня в продажном патриотизме те, кто сам погряз во лжи и сыплет популистскими лозунгами. <…> водить за собой разъярённых горожан, выдумывая проблемы, преступно и дискредитирует власть», — заявила Kp.ru Чичерина.
Также Юлия призналась, что на самом деле не считает себя патриотом. По её мнению, сейчас так себя называют те, кто делят гранты и эфиры.
«Я сражаюсь своими песнями за свою родину, другим оружием не владею», — отметила певица.
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«Трогал за грудь ради возбуждённых сосков в кадре»: Наталья Андрейченко вспомнила о работе с Кончаловским

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#власть
#концерт
#деньги
#день победы
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«Не пьет и не курит»: стало известно, чем занимается Михаил Ефремов после выхода из колонии
Михаил Ефремов отказался от вредных привычек и много читает после выхода по УДО
18 апреля 2025, 11:06

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Михаил Ефремов провёл неделю на свободе после выхода из колонии по УДО. Знакомый семьи рассказал, чем сейчас занимается актёр.
В настоящее время он проживает в квартире в центре Москвы вместе с женой, звукорежиссёром Софьей Кругликовой, двумя дочерьми 18 и 20 лет и 15-летним сыном. Супруга тщательно следит за его здоровьем и контролирует приём лекарств, назначенных врачом. Артист не употребляет алкоголь и не курит, а всё свободное время посвящает чтению и просмотру фильмов, которые пропустил во время пребывания в заключении.

«Сам пишет. Друзья приносят и присылают сценарии, пьесы – читает, идёт живое обсуждение. Естественно, что не пьет и не курит», – поделился знакомый Ефремова в беседе с KP.ru.
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«Трогал за грудь ради возбуждённых сосков в кадре»: Наталья Андрейченко вспомнила о работе с Кончаловским
Наталья Андрейченко рассказала о рботе с режиссёром Андроном Кончаловским
18 апреля 2025, 10:51

Наталья Андрейченко (Фото: Телеграм @natalya_andreychenko)

Актриса Наталья Андрейченко рассказала, что знаменитый режиссёр Андрон Михалков-Кончаловский на съёмочной площадке мог позволить себе некоторые вольности в отношении молодых актрис. Но это делалось исключительно в рамках творческого процесса, ради выгодного ракурса и запоминающихся кадров.
Артистка, запомнившаяся зрителям, в том числе, по роли строгой и справедливой няни-волшебницы в музыкальном фильме «Мэри Поппинс, до свидания!», написала книгу «Откровение», в которой вспоминает о своей актёрской деятельности во времена СССР. В частности, 68-летняя Андрейченко рассказала о своей работе с тогда уже известным Андроном Кончаловским.

Например, она припомнила, как во время съёмок одного из эпизодов режиссёр трогал её за грудь. Тогда нынешней звезде экрана было всего 18 лет, но она не считает такую манеру поведения постановщика абьюзом.

«Если Андрей Кончаловский просто пальцем к себе позовет, ползти к нему будут все! Это человек огромного шарма, и вот уж с чем у него не было проблем — так это с женщинами! У него были самые красивые и самые роскошные женщины. Этот человек выходит на съемочную площадку не абьюзом заниматься, а работать», — считает актриса.

По её мнению, такие экстравагантные поступки Кончаловского были подчинены лишь одному желанию — добиться выгодного ракурса в кадре.

«Это все знают: когда в кадре женщина с возбужденными сосками, это возбуждает всех вокруг. Просто надо не быть идиотом — и смотреть неплоско на эту картину. А что было за этим?» — задается риторическим вопросом актриса.

Андрейченко рассказала, что по сюжету картины, над которой тогда работал Кончаловский, её героиню должен был изнасиловать мужчина, чтобы отомстить за предательство.

«Он рвет на ней рубашку, он бросает ее! Естественно, я стесняюсь… Я молодая, мне страшно, я спряталась, как маленький утенок… Андрей подходит и помогает мне, актрисе, которая играет определенную роль! Он в этот момент не видит меня как женщину!» — объясняет артистка.

Она описала этот эпизод до конца, в том числе и то, что в итоге увидел зритель. Мужчина стоит с глазами, полными слёз, он любит героиню и не может перейти черту и её изнасиловать. А она лежит вся возбуждённая и готовая.

По мнению Андрейченко, современное поколение попало в «программу перевёрнутых ценностей», под действие которой подпали даже умнейшие и образованные люди. В заключение актриса выразила надежду, что будет услышана и понята, и это поможет читателям избежать воздействия этой программы.

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«Поступки Сергея омерзительные»: Рудковская осудила обвиняемого в домогательствах экс-тренера своей академии
Яна Рудковская осудила обвиняемого в домогательствах тренера Сергея Розанова
18 апреля 2025, 10:49

Яна Рудковская (фото: Telegram @doveoftheworld)

Фигуристка Вероника Жилина обвинила тренера Сергея Розанова в домогательствах. В конфликт вмешалась Яна Рудковская.
Со словам Жилиной, Розанов пришёл к ней в гостиничный номер и уговаривал сделать ей массаж. На тот момент спортсменке было 11 лет, а тренеру – 30. Ранее хореограф работал в академии «Ангелы Плющенко», которой также руководит Рудковская.

Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко отметила, что Сергей уже четыре года не работает в академии, и всё это время о нём ничего не было известно. Продюсер подчеркнула, что Вероника решилась на откровенное заявление лишь спустя пять лет, поскольку не хотела афишировать произошедшее, пока была маленькая.

«Я пишу не только как официальное лицо академии, но прежде всего как мама! Поступки Сергея омерзительные. Он мне звонил и клялся, что этого не делал, но так как он один раз уже нам с Евгением солгал в очень важном для нас вопросе, и спустя время мы узнали про эту ложь из достоверных источников. Я могу сказать, что я Сергею не верю», – написала Рудковская в своём Telegram-канале.
Продюсер встала на сторону Жилиной и поддерживает девушку. Она также отметила, что готова предоставить ей и её маме Людмиле Алферовой своих адвокатов, если они захотят довести эту ситуацию до конца.

Рудковская также отметила, что в их академии категорически запрещено плохо относиться к детям: бить их и оскорблять. Сергей же не выполнял этих условий, поэтому многие дети уходили от него в другие группы. В том числе и сын продюсера, Александр Плющенко.

«Мы узнали историю про Нику. На момент ухода Сергей нам поклялся, что он ничего не делал, что Ника его неправильно поняла и так далее. Взрослый человек клянется. Тренер. Говорит, что он готов хоть на детектор лжи сесть. Подарил мне цветы, и мы более-менее нормально расстались. И больше мы его ни разу не видели и ни разу не слышали», – добавила Рудковская.
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«Не то чтобы нормальная»: жена Игоря Вдовина обвинила Волочкову в безразличии к дочери
Жена Вдовина упрекнула Волочкову в том, что она не интересуется жизнью дочери
18 апреля 2025, 10:48

Анастасия Волочкова (Фото: Телеграм, @volochkova_anastasiya)

Телеведущая Елена Николаева прокомментировала последнее заявление балерины Анастасии Волочковой о победе своей дочери Ариадны над мачехой. Жена бизнесмена Игоря Вдовина сообщила, что не следила за высказываниями артистки, но упрекнула её в том, что много лет она не интересовалась жизнью Ариадны и не пыталась наладить отношения с новой семьёй девушки.
«Наверное, надо понять, а кто с ним (с ребёнком — прим.ред.). Если ты нормальная. Простите, не то чтобы нормальная. <…> Просто тебе надо понять, а в каких условиях он живёт, кто эти люди, о чём они думают, пытаться наладить отношения. Но сейчас — зачем это уже надо...» — цитирует слова Николаевой VOICE.
Анастасия и Елена никогда не ладили, однако после того как Ариадна объявила о помолвке, они окончательно рассорились. Волочкова планировала свадьбу дочки в Петербурге, а Николаева в Москве. И в итоге девушка решила занять сторону мамы, о чём рассказала сама балерина, подчеркнув, что Ариадна попросила мачеху больше не влезать в подготовку торжества.

Ранее стало известно, что Волочкова продаёт роскошную шестикомнатную квартиру в центре Северной столицы из-за того, что не может погасить свой долг за ЖКХ.

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