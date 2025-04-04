«Никто не давил»: экспертиза установила, с кем лучше остаться сыну Прилучного и Муцениеце

Павел Прилучный с сыном Тимофеем и супругой Зепюр Брутян (Фото: Telegram @bugevuge001)
Специалисты подготовили экспертизу по судебному делу между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце о том, с кем лучше остаться их сыну Тимофею. Об этом рассказала адвокат актера Оксана Даниелова, пишет Woman.ru.
Суд назначил соответствующую экспертизу в октябре 2024 года. Команда специалистов изучила жизнь подростка и его отношения с родителями. Тимофей должен был жить в это время с мамой, однако остался с отцом.
Даниелова сообщила, что результаты экспертизы были известны уже к заседанию, которое прошло в марте, и сторонам озвучили заключение экспертов. При этом адвокат не озвучила подробности, но отметила, что мнение ребенка было учтено.
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Даниелова сообщила, что результаты экспертизы были известны уже к заседанию, которое прошло в марте, и сторонам озвучили заключение экспертов. При этом адвокат не озвучила подробности, но отметила, что мнение ребенка было учтено.
«Категорично скажу, что мнение ребенка нашло свое подтверждение как рациональное и независимое. То есть, никто на него не оказывал влияния и не давил», — поделилась Даниелова.Следующее заседание назначено на 24 апреля.
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Элина Позднякова