Агата Муцениеце опубликовала видео из спортзала на фоне слухов о третьей беременности

Агата Муцениеце (Фото: Инстаграм* @agataagata)
После того как Петр Дранга сделал предложение руки и сердца Агате Муцениеце, актрису стали подозревать в беременности. Звезда «Закрытой школы» опубликовала новый ролик и заставила поклонников судачить еще больше.
В личном блоге Агата выложила видео из спортзала и подчеркнула, что нет повода не идти в зал. Артистка предстала в обтягивающем топе и лосинах с леопардовым принтом. Однако фолловеров заинтересовала другая деталь. Сбоку от Муцениеце находится зеркало, но камера поставлена так, дабы отражение не было видно.
Стоит напомнить, что Агата Муцениеце воспитывает двух детей от предыдущего брака с актером Павлом Прилучным: сын Тимофей и дочь Мия. Пара рассталась в 2020 году, но их до сих пор не могут расставить все точки над «i». В настоящее время Муцениеце живет с дочерью, а сын переехал к папе в августе прошлого года.
Артистка счастлива в отношениях с Петром Дрангом. О романе пары заговорили в конце 2024 года. Слухи появились после того, как Агата начала выходить с музыкантом в свет, а еще делиться с ним совместными фотографиями. В начале года Муцениеце подтвердила отношения с аккордеонистом, выложив фото, на котором они целовались.
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Стоит напомнить, что Агата Муцениеце воспитывает двух детей от предыдущего брака с актером Павлом Прилучным: сын Тимофей и дочь Мия. Пара рассталась в 2020 году, но их до сих пор не могут расставить все точки над «i». В настоящее время Муцениеце живет с дочерью, а сын переехал к папе в августе прошлого года.
Артистка счастлива в отношениях с Петром Дрангом. О романе пары заговорили в конце 2024 года. Слухи появились после того, как Агата начала выходить с музыкантом в свет, а еще делиться с ним совместными фотографиями. В начале года Муцениеце подтвердила отношения с аккордеонистом, выложив фото, на котором они целовались.
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Ольга Енгалычева