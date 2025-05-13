Актрису из фильма «Лед-3» Марину Денисову экстренно доставили в больницу

Марина Денисова (Фото: кадр из сериала «Доктор Иванов. Родная кровь»)
Актрису Марину Денисову экстренно доставили в больницу, сообщил Телеграм-канал Mash.
Отмечалось, что причина госпитализации артистки — перелом лодыжки. Марине Денисовой сделали операцию. В настоящее время актриса остается под наблюдением медиков.
Публика знает Марину Денисову по роли Полины в картине «Вторая жизнь Фёдора Строгова». Еще она снималась в проектах «Лёд-3», «Солнцепёк» и «Ментовские войны» и «Тайга».
Ранее сообщалось, что Леше Свику сделали экстренную операцию после кровотечения желудка. Артист вышел на связь с подписчиками, заверив, что реабилитация идет по плану. Причина кровотечения пока остается неизвестной. Супруга музыканта призналась, что все происходящее стало для нее настоящим шоком.
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Публика знает Марину Денисову по роли Полины в картине «Вторая жизнь Фёдора Строгова». Еще она снималась в проектах «Лёд-3», «Солнцепёк» и «Ментовские войны» и «Тайга».
Ранее сообщалось, что Леше Свику сделали экстренную операцию после кровотечения желудка. Артист вышел на связь с подписчиками, заверив, что реабилитация идет по плану. Причина кровотечения пока остается неизвестной. Супруга музыканта призналась, что все происходящее стало для нее настоящим шоком.
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Ольга Енгалычева