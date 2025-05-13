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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Актрису из фильма «Лед-3» Марину Денисову экстренно доставили в больницу

Актрису из фильма «Лед-3» Марину Денисову экстренно доставили в больницу

Марина Денисова (Фото: кадр из сериала «Доктор Иванов. Родная кровь»)

Марина Денисова (Фото: кадр из сериала «Доктор Иванов. Родная кровь»)

Актрису Марину Денисову экстренно доставили в больницу, сообщил Телеграм-канал Mash.
Отмечалось, что причина госпитализации артистки — перелом лодыжки. Марине Денисовой сделали операцию. В настоящее время актриса остается под наблюдением медиков.

Публика знает Марину Денисову по роли Полины в картине «Вторая жизнь Фёдора Строгова». Еще она снималась в проектах «Лёд-3», «Солнцепёк» и «Ментовские войны» и «Тайга».

Ранее сообщалось, что Леше Свику сделали экстренную операцию после кровотечения желудка. Артист вышел на связь с подписчиками, заверив, что реабилитация идет по плану. Причина кровотечения пока остается неизвестной. Супруга музыканта призналась, что все происходящее стало для нее настоящим шоком.

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#госпитализация
#больница
#травма
#актриса
Супруга победителя шоу «Звезды в Африке» Олега Верещагина показала семейные кадры
13 мая 2025, 14:19

Александра и Олег Верещагины (Фото: Инстаграм* @kc_vereshchagina)

Победитель второго сезона реалити-шоу «Звезды в Африке» Олег Верещагин поздравил возлюбленную с годовщиной отношений. Жена телезвезды Александра опубликовала семейные кадры.
Возлюбленные стали единственной семейной парой в шоу «Сокровища императора» в прошлом году. Они вместе давно и воспитывают двух дочерей. Сегодня выяснилось, что они состоят в отношениях 23 года.

Олег и Александра сфотографировались в ресторане. Верещагин появился в черной футболке с желтым принтом и джоггерах. Его возлюбленная зачесала светлые волосы в гладкий хвост, надела в желтый кардиган на пуговицах с модными рваными краями и кожаные штаны. Она широко улыбалась в объектив камеры.

Супруги отметили знаменательную дату скромно. Они ограничились эспрессо и десертом. Причем сладость Олег и Александра разделили на двоих.

Александра и Олег Верещагины (Фото: Инстаграм* @kc_vereshchagina)


«Сегодня мы отмечаем 23 года вместе! 23 года любви, взаимоуважения, ссор, доверия, обид, поддержки, понимания... Вместе навсегда! Люблю очень», — отметила женщина.

Подписчики поздравили пару со столь чудесным событием.

«Счастья вашей семье на долгие годы», «Какие вы прекрасные! Поздравляю! Счастья! Наслаждайтесь друг другом каждый день», «Вы очень положительная и гармоничная пара», «С каждым годом всё краше», — подчеркнули фолловеры.

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#супруги
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Возлюбленная Тимати откровенно рассказала о проблемах во время беременности
13 мая 2025, 13:37

Валентина Иванова (фото: Instagram* @halfbloodval)

Возлюбленная Тимати только недавно подтвердила слухи о беременности. Валентина Иванова уже находится на внушительном сроке и готовится к родам.
Девушка решила пооткровенничать с поклонниками и рассказала, с какой проблемой столкнулась, ожидая первенца.

«У меня бессонница. Подушки для беременных не помогают. Почему ещё не изобрели матрасы для беременных? Я уверена, они бы пользовались спросом. Я отношусь к тем людям, которые спят только на животе», – поделилась возлюбленная 41-летнего рэпера в личном блоге.
Также Иванова выразила слова благодарности всем, кто поздравил её с важным событием. Девушка пообещала впредь чаще делиться эмоциями от ожидания малыша.

Напомним, что ребёнок от Ивановой станет уже третьим наследником рэпера. Тимати и Валентина Иванова вместе уже несколько лет. Поначалу ходили слухи, что их роман является исключительно рекламным ходом, однако вскоре фанаты разглядели искренность в паре.

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#роды
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Николай Сердюков рассказал о подготовке к свадьбе с Ксенией Бородиной: «Приходим в форму»
Перед свадьбой с Ксенией Бородиной Николай Сердюков усиленно занимается спортом
13 мая 2025, 13:29

Николай Сердюков и Ксения Бородина (Фото: Инстаграм* @borodylia)

Близится лето, а то значит, что совсем скоро Николай Сердюков и Ксения Бородина принесут друг другу брачные клятвы.
После майских праздников в Дубае пара прилетела в Москву и до свадьбы не планирует никуда уезжать. Об этом сегодня в личном блоге рассказал Сердюков.

«Мы вернулись в Москву. Начинаем усиленно готовиться к свадьбе. Думаю, что до самого мероприятия никуда уже не полетим», — уточнил жених.

Блогер рассказал, что сам он начал подготовку к знаменательному событию со спорта в «элитной качалке». Сердюков добавил, что за последнее время набрал лишние килограммы, от которых в ближайшее время собирается избавиться, дабы свадебный костюм в день Х сидел шикарно.

«Я начал подготовку с тренажерного зала. Усиленно занимаюсь. Перелеты, шоу и отдых отражаются на килограммах. А я бы не хотел, чтобы за пару дней до свадьбы мне пришлось расшивать свой костюм. Поэтому занимаемся, приходим в форму», — откровенничал жених телеведущей.

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Брутян показала, как её двухлетний сын от Прилучного говорит на разных языках

«Дразнили, пальцем показывали»: четырёхлетнюю внучку Пугачёвой травят из-за родства с певицей

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#свадьба
#отношения
#любовь
#отдых
#блогер
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Брутян показала, как её двухлетний сын от Прилучного говорит на разных языках
13 мая 2025, 13:03

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: Telegram @zepyur_priluchnaya)

Зепюр Брутян и Павел Прилучный сейчас отдыхают в Таиланде. На курорт звёздная пара приехала в компании двухлетнего сына Микаэля и 12-летнего Тимофея – сына актёра от Агаты Муцениеце.
На фотографиях и видео семьи в соцсетях царят идиллия и позитив. Сегодня Брутян порадовала подписчиков новыми кадрами с малышом, который в столь раннем возрасте уже говорит на двух языках.

Подходя к припаркованному мотоциклу Микаэль произнёс: «Mika bike», после чего уже по-русски сказал «колесо», указывая на соответствующую деталь байка.

Ранее Прилучный и Брутян показывали, как чётко произносит слова их маленький сын. Видео было сделано в его день рождения.

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#таиланд
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«Дразнили, пальцем показывали»: четырёхлетнюю внучку Пугачёвой травят из-за родства с певицей
Четырехлетнюю двоюродную внучку Аллы Пугачёвой травят из-за родства с певицей
13 мая 2025, 12:59

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Ровесники дразнят четырёхлетнюю двоюродную внучку певицы Аллы Пугачёвой. Девочку травят, высмеивая и показывая на неё пальцем.
Мать маленькой Аллы Гузель Пугачёва рассказала об инцидентах с дочерью в беседе с KP.ru.

По словам женщины, сначала девочку дразнили, но ничего обидного в её адрес сказано не было. Дети просто бегали и кричали «Алла Пугачёва». Четырёхлетняя родственница певицы ничего не понимала, а родители не стали обращать внимание на такие мелочи.

Однако теперь дошло до того, что девочку перестали брать на музыкальные конкурсы из-за родства с певицей.

«Не берут на некоторые конкурсы из-за фамилии и имени. А когда интересуешься, почему Аллы нет в списке участников, молчат. Есть у них какие-то негласные правила», – подчеркнула Гузель Пугачёва.
Родители не ставят цели, чтобы их дочь стала артисткой, но они видят, что у неё хорошо получается, и хотят развивать талант. Для этого же они отдали Аллу на фортепиано, что воспитывает в ней умение думать и анализировать, и на танцы, чтобы научиться работать в команде.

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