Супруга победителя шоу «Звезды в Африке» Олега Верещагина показала семейные кадры

Александра и Олег Верещагины (Фото: Инстаграм* @kc_vereshchagina)
Победитель второго сезона реалити-шоу «Звезды в Африке» Олег Верещагин поздравил возлюбленную с годовщиной отношений. Жена телезвезды Александра опубликовала семейные кадры.
Возлюбленные стали единственной семейной парой в шоу «Сокровища императора» в прошлом году. Они вместе давно и воспитывают двух дочерей. Сегодня выяснилось, что они состоят в отношениях 23 года.
Олег и Александра сфотографировались в ресторане. Верещагин появился в черной футболке с желтым принтом и джоггерах. Его возлюбленная зачесала светлые волосы в гладкий хвост, надела в желтый кардиган на пуговицах с модными рваными краями и кожаные штаны. Она широко улыбалась в объектив камеры.
Супруги отметили знаменательную дату скромно. Они ограничились эспрессо и десертом. Причем сладость Олег и Александра разделили на двоих.
Александра и Олег Верещагины (Фото: Инстаграм* @kc_vereshchagina)
Подписчики поздравили пару со столь чудесным событием.
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Олег и Александра сфотографировались в ресторане. Верещагин появился в черной футболке с желтым принтом и джоггерах. Его возлюбленная зачесала светлые волосы в гладкий хвост, надела в желтый кардиган на пуговицах с модными рваными краями и кожаные штаны. Она широко улыбалась в объектив камеры.
Супруги отметили знаменательную дату скромно. Они ограничились эспрессо и десертом. Причем сладость Олег и Александра разделили на двоих.
Александра и Олег Верещагины (Фото: Инстаграм* @kc_vereshchagina)
«Сегодня мы отмечаем 23 года вместе! 23 года любви, взаимоуважения, ссор, доверия, обид, поддержки, понимания... Вместе навсегда! Люблю очень», — отметила женщина.
Подписчики поздравили пару со столь чудесным событием.
«Счастья вашей семье на долгие годы», «Какие вы прекрасные! Поздравляю! Счастья! Наслаждайтесь друг другом каждый день», «Вы очень положительная и гармоничная пара», «С каждым годом всё краше», — подчеркнули фолловеры.
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Ольга Енгалычева