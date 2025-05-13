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Супруга победителя шоу «Звезды в Африке» Олега Верещагина показала семейные кадры

Александра и Олег Верещагины (Фото: Инстаграм* @kc_vereshchagina)

Александра и Олег Верещагины (Фото: Инстаграм* @kc_vereshchagina)

Победитель второго сезона реалити-шоу «Звезды в Африке» Олег Верещагин поздравил возлюбленную с годовщиной отношений. Жена телезвезды Александра опубликовала семейные кадры.
Возлюбленные стали единственной семейной парой в шоу «Сокровища императора» в прошлом году. Они вместе давно и воспитывают двух дочерей. Сегодня выяснилось, что они состоят в отношениях 23 года.

Олег и Александра сфотографировались в ресторане. Верещагин появился в черной футболке с желтым принтом и джоггерах. Его возлюбленная зачесала светлые волосы в гладкий хвост, надела в желтый кардиган на пуговицах с модными рваными краями и кожаные штаны. Она широко улыбалась в объектив камеры.

Супруги отметили знаменательную дату скромно. Они ограничились эспрессо и десертом. Причем сладость Олег и Александра разделили на двоих.

Александра и Олег Верещагины (Фото: Инстаграм* @kc_vereshchagina)


«Сегодня мы отмечаем 23 года вместе! 23 года любви, взаимоуважения, ссор, доверия, обид, поддержки, понимания... Вместе навсегда! Люблю очень», — отметила женщина.

Подписчики поздравили пару со столь чудесным событием.

«Счастья вашей семье на долгие годы», «Какие вы прекрасные! Поздравляю! Счастья! Наслаждайтесь друг другом каждый день», «Вы очень положительная и гармоничная пара», «С каждым годом всё краше», — подчеркнули фолловеры.

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Павел Прилучный не сможет запретить сыну от Агаты Муцениеце присутствовать на свадьбе мамы
Адвокат Сенина: Прилучный не может запретить сыну пойти на свадьбу Муцениеце
13 мая 2025, 14:50

Петр Дранга и Агата Муцениеце (Фото: Инстаграм* @agataagata)

Актер Павел Прилучный не может запретить сыну Тимофею пойти на свадьбу его мамы Агаты Муцениеце. Об этом заявила адвокат Елена Сенина.
Известно, что музыкант Петр Дранга сделал актрисе Агате Муцениеце предложение. Фанатов интересует, когда пройдет торжество, и будет ли артистка приглашать на него сына.

Адвокат объявила, что заставить мальчика общаться мама не сможет — это личный выбор Тимофея. Однако и отец подростка не имеет права запретить контакты с матерью.

«Что касается общения сына с мамой, то отец не имеет права препятствовать такому общению. В обратном случае может быть установлен график общения. Но стоит подчеркнуть, что если сын не захочет общаться, то принудить его будет невозможно», — поделилась Сенина в разговоре с Woman.ru.

Со слов адвоката, максимум, что возможно сделать в таком случае, это разговор психологов органов опеки с несовершеннолетним.

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Актрису из фильма «Лед-3» Марину Денисову экстренно доставили в больницу
13 мая 2025, 14:34

Марина Денисова (Фото: кадр из сериала «Доктор Иванов. Родная кровь»)

Актрису Марину Денисову экстренно доставили в больницу, сообщил Телеграм-канал Mash.
Отмечалось, что причина госпитализации артистки — перелом лодыжки. Марине Денисовой сделали операцию. В настоящее время актриса остается под наблюдением медиков.

Публика знает Марину Денисову по роли Полины в картине «Вторая жизнь Фёдора Строгова». Еще она снималась в проектах «Лёд-3», «Солнцепёк» и «Ментовские войны» и «Тайга».

Ранее сообщалось, что Леше Свику сделали экстренную операцию после кровотечения желудка. Артист вышел на связь с подписчиками, заверив, что реабилитация идет по плану. Причина кровотечения пока остается неизвестной. Супруга музыканта призналась, что все происходящее стало для нее настоящим шоком.

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#госпитализация
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Возлюбленная Тимати откровенно рассказала о проблемах во время беременности
13 мая 2025, 13:37

Валентина Иванова (фото: Instagram* @halfbloodval)

Возлюбленная Тимати только недавно подтвердила слухи о беременности. Валентина Иванова уже находится на внушительном сроке и готовится к родам.
Девушка решила пооткровенничать с поклонниками и рассказала, с какой проблемой столкнулась, ожидая первенца.

«У меня бессонница. Подушки для беременных не помогают. Почему ещё не изобрели матрасы для беременных? Я уверена, они бы пользовались спросом. Я отношусь к тем людям, которые спят только на животе», – поделилась возлюбленная 41-летнего рэпера в личном блоге.
Также Иванова выразила слова благодарности всем, кто поздравил её с важным событием. Девушка пообещала впредь чаще делиться эмоциями от ожидания малыша.

Напомним, что ребёнок от Ивановой станет уже третьим наследником рэпера. Тимати и Валентина Иванова вместе уже несколько лет. Поначалу ходили слухи, что их роман является исключительно рекламным ходом, однако вскоре фанаты разглядели искренность в паре.

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Николай Сердюков рассказал о подготовке к свадьбе с Ксенией Бородиной: «Приходим в форму»
Перед свадьбой с Ксенией Бородиной Николай Сердюков усиленно занимается спортом
13 мая 2025, 13:29

Николай Сердюков и Ксения Бородина (Фото: Инстаграм* @borodylia)

Близится лето, а то значит, что совсем скоро Николай Сердюков и Ксения Бородина принесут друг другу брачные клятвы.
После майских праздников в Дубае пара прилетела в Москву и до свадьбы не планирует никуда уезжать. Об этом сегодня в личном блоге рассказал Сердюков.

«Мы вернулись в Москву. Начинаем усиленно готовиться к свадьбе. Думаю, что до самого мероприятия никуда уже не полетим», — уточнил жених.

Блогер рассказал, что сам он начал подготовку к знаменательному событию со спорта в «элитной качалке». Сердюков добавил, что за последнее время набрал лишние килограммы, от которых в ближайшее время собирается избавиться, дабы свадебный костюм в день Х сидел шикарно.

«Я начал подготовку с тренажерного зала. Усиленно занимаюсь. Перелеты, шоу и отдых отражаются на килограммах. А я бы не хотел, чтобы за пару дней до свадьбы мне пришлось расшивать свой костюм. Поэтому занимаемся, приходим в форму», — откровенничал жених телеведущей.

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#свадьба
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#любовь
#отдых
#блогер
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Брутян показала, как её двухлетний сын от Прилучного говорит на разных языках
13 мая 2025, 13:03

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: Telegram @zepyur_priluchnaya)

Зепюр Брутян и Павел Прилучный сейчас отдыхают в Таиланде. На курорт звёздная пара приехала в компании двухлетнего сына Микаэля и 12-летнего Тимофея – сына актёра от Агаты Муцениеце.
На фотографиях и видео семьи в соцсетях царят идиллия и позитив. Сегодня Брутян порадовала подписчиков новыми кадрами с малышом, который в столь раннем возрасте уже говорит на двух языках.

Подходя к припаркованному мотоциклу Микаэль произнёс: «Mika bike», после чего уже по-русски сказал «колесо», указывая на соответствующую деталь байка.

Ранее Прилучный и Брутян показывали, как чётко произносит слова их маленький сын. Видео было сделано в его день рождения.

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