Агата Муцениеце переехала в дом Петра Дранги и перевела детей в новую школу

22 октября 2025, 12:37

Агата Муцениеце переехала жить к Петру Дранге вместе с детьми и собаками

Агата Муцениеце (Фото: Instagram* / @agataagata)

Агата Муцениеце переехала жить к музыканту Петру Дранге вместе с детьми от Павла Прилучного и домашними питомцами. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».