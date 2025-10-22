Агата Муцениеце переехала в дом Петра Дранги и перевела детей в новую школу
Агата Муцениеце переехала жить к Петру Дранге вместе с детьми и собаками
Агата Муцениеце переехала жить к музыканту Петру Дранге вместе с детьми от Павла Прилучного и домашними питомцами. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».
По данным источника, актриса уже перевела детей в школу, расположенную недалеко от их нового дома.
Особняк Дранги оказался достаточно просторным: у каждого из детей будет своя комната, а вскоре в семье ожидается пополнение. В доме недавно завершён ремонт — интерьер выполнен преимущественно в белых тонах с использованием натуральных материалов. Пока у Агаты одна помощница по хозяйству, а вопрос с няней ещё обсуждается.
Читайте также: