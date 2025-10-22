«Сердце было больным»: Ольга Бузова анонсировала планы на брак

22 октября 2025, 11:55

Телеведущая Ольга Бузова заявила о готовности выйти замуж

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Ольга Бузова рассказала о своих взглядах на личную жизнь. Это заявление она сделала во время празднования девичника, который посвятила выходу своей новой песни.





В комментарии для «Газеты.Ru» Бузова рассказала, какого мужчину хочет видеть рядом с собой.

«Вот вопрос — какой должен быть мужчина? Да я откуда знаю? Он должен быть. И должен быть мужчиной... В слове «мужчина» уже всё заложено», — отметила звезда.

«Как-то раньше я это отрицала всё — наверное, сердце было больным... Я сейчас понимаю, что хочу замуж, хочу отношений, готова к серьёзным отношениям со штампом в паспорте», — отметила артистка.