«Сердце было больным»: Ольга Бузова анонсировала планы на брак
Телеведущая Ольга Бузова заявила о готовности выйти замуж
Ольга Бузова рассказала о своих взглядах на личную жизнь. Это заявление она сделала во время празднования девичника, который посвятила выходу своей новой песни.
В комментарии для «Газеты.Ru» Бузова рассказала, какого мужчину хочет видеть рядом с собой.
«Вот вопрос — какой должен быть мужчина? Да я откуда знаю? Он должен быть. И должен быть мужчиной... В слове «мужчина» уже всё заложено», — отметила звезда.Певица заявила, что готова выйти замуж. Она отметила, что хочет надеть свадебное платье и устроить ещё один девичник перед походом в ЗАГС.
«Как-то раньше я это отрицала всё — наверное, сердце было больным... Я сейчас понимаю, что хочу замуж, хочу отношений, готова к серьёзным отношениям со штампом в паспорте», — отметила артистка.Ранее Ольга Бузова рассказала, что её с размахом встретили в Ижевске.