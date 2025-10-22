Дакота Джонсон раскрыла свой главный «рэд флаг» в мужчинах — и это не измены
Актриса Дакота Джонсон назвала главный антифетиш — шлёпки на мужчинах
После расставания с солистом Coldplay Крисом Мартином Дакота Джонсон откровенно рассказала, какой «рэд флаг» в мужчинах для неё неприемлем.
В интервью Vogue актриса призналась, что не может серьезно относиться к мужчинам, которые носят шлёпки на публике.
«Мужчины, которые носят шлёпки на людях. Бегите», — с улыбкой отметила звезда.Помимо этого, Дакота рассказала, что не пользуется парфюмом и не любит, когда другие наносят сильные ароматы — из-за её особой чувствительности к запахам.