Секреты красоты Ренаты Литвиновой: самоистязание ради стройности
58-летняя актриса и режиссёр Рената Литвинова поделилась в своём Telegram-канале, как поддерживает стройность и ухоженный вид.
Звезда иронично призналась, что порой прибегает к настоящему «самоистязанию», чтобы заботиться о себе.
Среди её методов — криосауны, строгая диета без глютена, мяса, молочных продуктов и сахара, лазерные процедуры, регулярные занятия спортом и полный отказ от шампанского. Рената подчеркнула, что полностью всё исправить невозможно, но такие меры помогают ей сохранять себя в форме.
Подписчики отмечают, что Литвинова выглядит очень худой, и не раз выражали беспокойство за её здоровье, подозревая анорексию. На подобные комментарии актриса не реагирует.
Читайте также: