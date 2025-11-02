Достижения.рф

Секреты красоты Ренаты Литвиновой: самоистязание ради стройности

Рената Литвинова раскрыла строгий режим поддержания фигуры
Рената Литвинова (Фото: Instagram* / @renatalitvinovaofficiall)

58-летняя актриса и режиссёр Рената Литвинова поделилась в своём Telegram-канале, как поддерживает стройность и ухоженный вид.



Звезда иронично призналась, что порой прибегает к настоящему «самоистязанию», чтобы заботиться о себе.

Среди её методов — криосауны, строгая диета без глютена, мяса, молочных продуктов и сахара, лазерные процедуры, регулярные занятия спортом и полный отказ от шампанского. Рената подчеркнула, что полностью всё исправить невозможно, но такие меры помогают ей сохранять себя в форме.

Подписчики отмечают, что Литвинова выглядит очень худой, и не раз выражали беспокойство за её здоровье, подозревая анорексию. На подобные комментарии актриса не реагирует.

Софья Метелева

