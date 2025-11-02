«Я выпил»: рэпер Айсгергерт извинился за лозунг «Жизнь ворам» на концерте
Рэпер Айсгергерт признался, что не поддерживает запрещённые организации
Рэпер Айсгергерт, настоящее имя которого Георгий Гергерт, принес извинения за слова, произнесённые на концерте в Москве 28 октября.
Во время выступления музыкант выкрикнул лозунг «Жизнь ворам», держа в руках напиток, что вызвало претензии со стороны главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.
В своём обращении в Telegram-канале рэпер подчеркнул, что его поведение было необдуманным.
«Я должен извиниться за неосмотрительные слова. Я выпил и позволил себе лишнее», — сказал он.Айсгергерт добавил, что не поддерживает запрещённые организации на территории России и уважает свою страну, о чём всегда говорит на сцене на каждом концерте и мероприятии.