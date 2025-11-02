Достижения.рф

«Я выпил»: рэпер Айсгергерт извинился за лозунг «Жизнь ворам» на концерте

Рэпер Айсгергерт признался, что не поддерживает запрещённые организации
Айсгергерт (Фото: Instagram* / @iceicegergert)

Рэпер Айсгергерт, настоящее имя которого Георгий Гергерт, принес извинения за слова, произнесённые на концерте в Москве 28 октября.



Во время выступления музыкант выкрикнул лозунг «Жизнь ворам», держа в руках напиток, что вызвало претензии со стороны главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.

В своём обращении в Telegram-канале рэпер подчеркнул, что его поведение было необдуманным.

«Я должен извиниться за неосмотрительные слова. Я выпил и позволил себе лишнее», — сказал он.
Айсгергерт добавил, что не поддерживает запрещённые организации на территории России и уважает свою страну, о чём всегда говорит на сцене на каждом концерте и мероприятии.

