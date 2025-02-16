Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Агата Муцениеце похвасталась своей естественной красотой

Агата Муцениеце похвасталась своей естественной красотой

Агата Муцениеце (Фото: Инстаграм* @agataagata)

Агата Муцениеце (Фото: Инстаграм* @agataagata)

Агата Муцениеце похвасталась в соцсетях своей естественной красотой, кадры опубликовал Telegram-канал «Звездная пыль».
На снимках актриса запечатлена без макияжа и распущенными волосами. По словам Агаты, ее натуральная красота ей очень нравится.



Муцениеце подчеркнула, что без косметики она ходит практически все время.

Читайте также:

Ирина Шейк выбросила в мусорное ведро букет, подаренный на День святого Валентина

«Если вы заплыли целлюлитом»: Алина Загитова обозначила, кто должен воздержаться от критики в ее адрес

Юлия Снигирь раскрыла подробности отношений с Евгением Цыгановым

*Запрещен в РФ

#красота
#актриса
#рф
#соцсети
Ирина Шейк выбросила в мусорное ведро букет, подаренный на День святого Валентина
Ирина Шейк выбросила в ведро букет, подаренный на День святого Валентина
16 февраля 2025, 09:45

Фото: Инстаграм* @irinashayk

Супермодель Ирина Шейк в соцсетях поделилась фотографией, на которой изображен букет, полученный на День святого Валентина, в мусорном ведре.
«Не твоя валентинка», — подписала фотографию Ирина.

Поклонники предположили, что праздник для супермодели прошел неудачно.

Ирина Шейк не раскрывает подробности своей личной жизни. У неё есть дочь Лея де Сьен Шейк Купер от экс-возлюбленного, голливудского актёра Брэдли Купера.

Читайте также:

«Время меняет всех»: Ксения Бородина резко высказалась о видео с Ириной Шейк

«Если вы заплыли целлюлитом»: Алина Загитова обозначила, кто должен воздержаться от критики в ее адрес

Юлия Снигирь раскрыла подробности отношений с Евгением Цыгановым

*Запрещен в РФ
#праздник
#видео
#рф
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Если вы заплыли целлюлитом»: Алина Загитова обозначила, кто должен воздержаться от критики в ее адрес
Алина Загитова обозначила, кто должен воздержаться от критики в ее адрес
16 февраля 2025, 09:21

Алина Загитова (Фото: instagram*/azagitova)

Последние несколько лет фигуристка Алина Загитова регулярно сталкивается с критикой в свой адрес. Недавно спортсменка опубликовала в своем блоге шуточный видеоответ для хейтеров.
Загитова поддержала тренд и сняла видео под озвучку блогера Валерии Лукьяновой.

«Чтобы давать комментарий по поводу моей внешности, вам, как минимум, нужно иметь такую же внешность, как у меня, или лучше. Если вы заплыли целлюлитом, у вас непонятно вообще что находится в черепной коробке…» — сказала фигуристка.

Одновременно с этим Алина прошлась в кадре и продемонстрировала подписчикам свою фигуру. Стоит отметить, что не все оценили юмор спортсменки. Некоторые сравнили ее с другими популярными блогерами.

Читайте также:

Юлия Снигирь раскрыла подробности отношений с Евгением Цыгановым

Скандал с квадробером, уход от продюсера и тайны личной жизни: судьба певицы Миа Бойка

Пристрастие к алкоголю, многочисленные романы и тайная свадьба: как живет сын Любови Полищук актер Алексей Макаров

*Запрещен в РФ
#юмор
#спорт
#фигурное катание
#спортсмены
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юлия Снигирь раскрыла подробности отношений с Евгением Цыгановым
Снигирь заявила о бумеранге в адрес критиков ее брака с Цыгановым
16 февраля 2025, 08:08

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Юлия Снигирь поделилась своими мыслями о негативной реакции окружающих на ее отношения с Евгением Цыгановым. Об этом она сообщила в программе на YouTube «Света вокруг света».
Напомним, что после начала их романа артист оставил гражданскую жену, воспитывающую семерых детей, что вызвало осуждение общественности.

По словам актрисы, несмотря на то, что с момента их знакомства прошло десять лет, их пара продолжает сталкиваться с критикой. Многим людям кажется, что именно из-за Юлии Евгений ушел из семьи.

Снигирь подчеркнула, что за время их отношений они не раз слышали от людей: «Бумеранг к вам вернется». Артистка призналась, что реагирует на это спокойно, так как понимает, что такие слова становятся причиной неприятностей для тех, кто их произносит.

Читайте также:

Скандал с квадробером, уход от продюсера и тайны личной жизни: судьба певицы Миа Бойка

«Время меняет всех»: Ксения Бородина резко высказалась о видео с Ириной Шейк

«Разбить бутылку об голову? Легко!»: Безруков устроил шоу на уроке дочки Маши, поразив детей мастерством
#скандал
#семьи
#уход
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«У него была любовь на всю жизнь. И это не Ира»: музыкант Левшин раскрыл, кому принадлежало сердце короля шансона Михаила Круга
Музыкант Левшин рассказал о любви всей жизни Михаила Круга, которая не стала его женой
16 февраля 2025, 07:50

Ирина Круг (Фото: Instagram* @irinakrug)

Любовь всей жизни Михаила Круга — не Ирина, его последняя жена. Об этом рассказал музыкант Александр Левшин в передаче «Основано на реальных событиях» на НТВ, утверждая, что у известного шансонье были другие, более глубокие чувства к иной женщине. Однако история первой любви легендарного исполнителя тюремной романтики оказалась далека от счастливого финала.
«У него же была любовь на всю жизнь. И это не Ира, которая стала Ирой Круг и яркой звездой. Нет», — говорил Левшин.
Коллега Михаила вспоминает, что сердце исполнителя долгие годы принадлежало девушке из Твери. Эта женщина не отвечала музыканту столь же «сильной» взаимностью, однако он вновь и вновь возвращался к ней. Сейчас она замужем и успешна в своем деле, а вот Круг когда-то был уверен, что их связь навсегда.

В ее честь Круг сочинил множество хитов, включая знаменитую «Девочку-пай».

Александр Левшин (Фото: кадр из передачи «Основано на реальных событиях»)

Марина Базанова, которую называют первой любовью певца, познакомилась с ним в юности. Тогда Михаилу было 15 лет, а ей всего 14. Их встреча произошла на дне рождения общего знакомого, и с этого момента начался их роман.

Однако Марина не стала дожидаться Круга из армии — она встретила другого мужчину. Позже женщина признавалась, что, даже если бы их отношения продолжились, она не смогла бы жить в его мире.

Михаил Круг (Фото: Instagram* @irinakrug)

Базанова объясняла, что Михаил был крайне ревнивым человеком.

«Я встретила супруга и поняла, как мужчина должен относиться к женщине. Мишка был собственником, даже на выпускной меня не пускал», — рассказывала Базанова.
Друг Круга Евгений Новиков подтверждает, что тот придерживался строгих взглядов: верил, что женщина должна быть всегда рядом и жить ради семьи.

«Мужчина — добытчик, женщина — хозяйка», — резюмировал Новиков.
Ирина Круг (Фото: Instagram* @irinakrug)

А вот со своей второй женой, Ириной, Круг сошелся в 2000 году. У пары родился сын Александр, однако не успел запомнить отца. Брак эстрадной певицы Ирины и Михаила не продлился долго: уже в 2002 году в дом музыканта ворвались неизвестные и расстреляли мужчину.

В 2019 году появилась информация о нападавших. Сотрудники СК РФ раскрыли, что в проникновении в дом Михаилу Круга участвовали Александр Агеев и Дмитрий Веселов.

Читайте также:

Азиза летала на зонтике, на столе жюри появились крысы, а Соседова затянули в номер: итоги 3 выпуска шоу «Суперстар!»

Трагически скончалась певица Ширин Абдуллаева: участница «Ты супер!» умерла от менингита в 19 лет

«Разбить бутылку об голову? Легко!»: Безруков устроил шоу на уроке дочки Маши, поразив детей мастерством

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#история
#сердце
#жизнь
#фото
#любовь
#семьи
#брак
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Разбить бутылку об голову? Легко!»: Безруков устроил шоу на уроке дочки Маши, поразив детей мастерством
Сергей Безруков сходил на урок дочке и разбил себе бутылку об голову на видео
16 февраля 2025, 06:10

Сергей Безруков (Фото: скриншот видео Instagram* @s_bezrukov)

Известный актер РФ Сергей Безруков удивил школьников необычным уроком и выложил в Instagram* видео своего «трюка». Актер заглянул в класс к своей восьмилетней дочке Маше и устроил настоящий мини-спектакль. Звезда кино не просто рассказал о своей профессии, а показал в действии один из самых эффектных кинотрюков — разбивание бутылки о голову.
Безруков пришел в школу в рамках профориентационного урока. Стоя у школьной доски, он объяснил детям, как в кино снимают сцены с драками, и раскрыл секрет «опасного» трюка. Оказалось, что стеклянные бутылки в кадре — не настоящие. Их делают из сахарного стекла: оно легкое, легко разбивается и совершенно безопасно.

Сергей Безруков (Фото: скриншот видео Instagram* @s_bezrukov)



Ксения Собчак раскрыла детали вечеринки с участием Хакамады, сорванной ОМОНом
Ксения Собчак раскрыла детали вечеринки с участием Хакамады, сорванной ОМОНом
Безруков попросил на глазах у детей ударить себя таким «опасным орудием».

Сергей Безруков (Фото: скриншот видео Instagram* @s_bezrukov)

Осколки полетели во все стороны, однако смотрелось не очень эффектно. Сергей отряхнул голову и встал как ни в чем не бывало. Задал классу вопрос: чего не хватало для яркого впечатления?

«Главный секрет трюка — не реквизит, а хорошая актерская игра», — объяснил Безруков ребятам.
Актер продемонстрировал мастерство, повторив сцену с «атакой», на этот раз играя изо всех сил: когда бутылку разбили ему об голову, Безруков сделал гримасу боли и театрально рухнул на пол. Ученики были в восторге — смеялись, хлопали, охали и ахали.

Сергей Безруков (Фото: скриншот видео Instagram* @s_bezrukov)

После представления артист с улыбкой предложил детям подмести «осколки», а сам с чувством выполненного долга вышел из класса. Теперь одноклассники его дочки Маши не только знают, как снимают боевики, но и получили незабываемый урок актерского мастерства от звезды сериала «Бригады».

Читайте также:

Азиза летала на зонтике, на столе жюри появились крысы, а Соседова затянули в номер: итоги 3 выпуска шоу «Суперстар!»

«Время меняет всех»: Ксения Бородина резко высказалась о видео с Ириной Шейк

Трагически скончалась певица Ширин Абдуллаева: участница «Ты супер!» умерла от менингита в 19 лет

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#кино
#актёр
#спектакль
#сергей безруков
#ученики
#профессии
#артист
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате