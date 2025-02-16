Агата Муцениеце похвасталась своей естественной красотой

Агата Муцениеце (Фото: Инстаграм* @agataagata)
Агата Муцениеце похвасталась в соцсетях своей естественной красотой, кадры опубликовал Telegram-канал «Звездная пыль».
На снимках актриса запечатлена без макияжа и распущенными волосами. По словам Агаты, ее натуральная красота ей очень нравится.
Муцениеце подчеркнула, что без косметики она ходит практически все время.
Читайте также:
Ирина Шейк выбросила в мусорное ведро букет, подаренный на День святого Валентина
«Если вы заплыли целлюлитом»: Алина Загитова обозначила, кто должен воздержаться от критики в ее адрес
Юлия Снигирь раскрыла подробности отношений с Евгением Цыгановым
*Запрещен в РФ
Муцениеце подчеркнула, что без косметики она ходит практически все время.
Читайте также:
Ирина Шейк выбросила в мусорное ведро букет, подаренный на День святого Валентина
«Если вы заплыли целлюлитом»: Алина Загитова обозначила, кто должен воздержаться от критики в ее адрес
Юлия Снигирь раскрыла подробности отношений с Евгением Цыгановым
*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова