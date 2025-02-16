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Ирина Шейк выбросила в мусорное ведро букет, подаренный на День святого Валентина

Ирина Шейк выбросила в ведро букет, подаренный на День святого Валентина
Фото: Инстаграм* @irinashayk

Фото: Инстаграм* @irinashayk

Супермодель Ирина Шейк в соцсетях поделилась фотографией, на которой изображен букет, полученный на День святого Валентина, в мусорном ведре.
«Не твоя валентинка», — подписала фотографию Ирина.

Поклонники предположили, что праздник для супермодели прошел неудачно.

Ирина Шейк не раскрывает подробности своей личной жизни. У неё есть дочь Лея де Сьен Шейк Купер от экс-возлюбленного, голливудского актёра Брэдли Купера.

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«Если вы заплыли целлюлитом»: Алина Загитова обозначила, кто должен воздержаться от критики в ее адрес
Алина Загитова обозначила, кто должен воздержаться от критики в ее адрес
16 февраля 2025, 09:21

Алина Загитова (Фото: instagram*/azagitova)

Последние несколько лет фигуристка Алина Загитова регулярно сталкивается с критикой в свой адрес. Недавно спортсменка опубликовала в своем блоге шуточный видеоответ для хейтеров.
Загитова поддержала тренд и сняла видео под озвучку блогера Валерии Лукьяновой.

«Чтобы давать комментарий по поводу моей внешности, вам, как минимум, нужно иметь такую же внешность, как у меня, или лучше. Если вы заплыли целлюлитом, у вас непонятно вообще что находится в черепной коробке…» — сказала фигуристка.

Одновременно с этим Алина прошлась в кадре и продемонстрировала подписчикам свою фигуру. Стоит отметить, что не все оценили юмор спортсменки. Некоторые сравнили ее с другими популярными блогерами.

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Юлия Снигирь раскрыла подробности отношений с Евгением Цыгановым
Снигирь заявила о бумеранге в адрес критиков ее брака с Цыгановым
16 февраля 2025, 08:08

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Юлия Снигирь поделилась своими мыслями о негативной реакции окружающих на ее отношения с Евгением Цыгановым. Об этом она сообщила в программе на YouTube «Света вокруг света».
Напомним, что после начала их романа артист оставил гражданскую жену, воспитывающую семерых детей, что вызвало осуждение общественности.

По словам актрисы, несмотря на то, что с момента их знакомства прошло десять лет, их пара продолжает сталкиваться с критикой. Многим людям кажется, что именно из-за Юлии Евгений ушел из семьи.

Снигирь подчеркнула, что за время их отношений они не раз слышали от людей: «Бумеранг к вам вернется». Артистка призналась, что реагирует на это спокойно, так как понимает, что такие слова становятся причиной неприятностей для тех, кто их произносит.

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#скандал
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#артист
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«У него была любовь на всю жизнь. И это не Ира»: музыкант Левшин раскрыл, кому принадлежало сердце короля шансона Михаила Круга
Музыкант Левшин рассказал о любви всей жизни Михаила Круга, которая не стала его женой
16 февраля 2025, 07:50

Ирина Круг (Фото: Instagram* @irinakrug)

Любовь всей жизни Михаила Круга — не Ирина, его последняя жена. Об этом рассказал музыкант Александр Левшин в передаче «Основано на реальных событиях» на НТВ, утверждая, что у известного шансонье были другие, более глубокие чувства к иной женщине. Однако история первой любви легендарного исполнителя тюремной романтики оказалась далека от счастливого финала.
«У него же была любовь на всю жизнь. И это не Ира, которая стала Ирой Круг и яркой звездой. Нет», — говорил Левшин.
Коллега Михаила вспоминает, что сердце исполнителя долгие годы принадлежало девушке из Твери. Эта женщина не отвечала музыканту столь же «сильной» взаимностью, однако он вновь и вновь возвращался к ней. Сейчас она замужем и успешна в своем деле, а вот Круг когда-то был уверен, что их связь навсегда.

В ее честь Круг сочинил множество хитов, включая знаменитую «Девочку-пай».

Александр Левшин (Фото: кадр из передачи «Основано на реальных событиях»)

Марина Базанова, которую называют первой любовью певца, познакомилась с ним в юности. Тогда Михаилу было 15 лет, а ей всего 14. Их встреча произошла на дне рождения общего знакомого, и с этого момента начался их роман.

Однако Марина не стала дожидаться Круга из армии — она встретила другого мужчину. Позже женщина признавалась, что, даже если бы их отношения продолжились, она не смогла бы жить в его мире.

Михаил Круг (Фото: Instagram* @irinakrug)

Базанова объясняла, что Михаил был крайне ревнивым человеком.

«Я встретила супруга и поняла, как мужчина должен относиться к женщине. Мишка был собственником, даже на выпускной меня не пускал», — рассказывала Базанова.
Друг Круга Евгений Новиков подтверждает, что тот придерживался строгих взглядов: верил, что женщина должна быть всегда рядом и жить ради семьи.

«Мужчина — добытчик, женщина — хозяйка», — резюмировал Новиков.
Ирина Круг (Фото: Instagram* @irinakrug)

А вот со своей второй женой, Ириной, Круг сошелся в 2000 году. У пары родился сын Александр, однако не успел запомнить отца. Брак эстрадной певицы Ирины и Михаила не продлился долго: уже в 2002 году в дом музыканта ворвались неизвестные и расстреляли мужчину.

В 2019 году появилась информация о нападавших. Сотрудники СК РФ раскрыли, что в проникновении в дом Михаилу Круга участвовали Александр Агеев и Дмитрий Веселов.

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«Разбить бутылку об голову? Легко!»: Безруков устроил шоу на уроке дочки Маши, поразив детей мастерством
Сергей Безруков сходил на урок дочке и разбил себе бутылку об голову на видео
16 февраля 2025, 06:10

Сергей Безруков (Фото: скриншот видео Instagram* @s_bezrukov)

Известный актер РФ Сергей Безруков удивил школьников необычным уроком и выложил в Instagram* видео своего «трюка». Актер заглянул в класс к своей восьмилетней дочке Маше и устроил настоящий мини-спектакль. Звезда кино не просто рассказал о своей профессии, а показал в действии один из самых эффектных кинотрюков — разбивание бутылки о голову.
Безруков пришел в школу в рамках профориентационного урока. Стоя у школьной доски, он объяснил детям, как в кино снимают сцены с драками, и раскрыл секрет «опасного» трюка. Оказалось, что стеклянные бутылки в кадре — не настоящие. Их делают из сахарного стекла: оно легкое, легко разбивается и совершенно безопасно.

Сергей Безруков (Фото: скриншот видео Instagram* @s_bezrukov)



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Безруков попросил на глазах у детей ударить себя таким «опасным орудием».

Сергей Безруков (Фото: скриншот видео Instagram* @s_bezrukov)

Осколки полетели во все стороны, однако смотрелось не очень эффектно. Сергей отряхнул голову и встал как ни в чем не бывало. Задал классу вопрос: чего не хватало для яркого впечатления?

«Главный секрет трюка — не реквизит, а хорошая актерская игра», — объяснил Безруков ребятам.
Актер продемонстрировал мастерство, повторив сцену с «атакой», на этот раз играя изо всех сил: когда бутылку разбили ему об голову, Безруков сделал гримасу боли и театрально рухнул на пол. Ученики были в восторге — смеялись, хлопали, охали и ахали.

Сергей Безруков (Фото: скриншот видео Instagram* @s_bezrukov)

После представления артист с улыбкой предложил детям подмести «осколки», а сам с чувством выполненного долга вышел из класса. Теперь одноклассники его дочки Маши не только знают, как снимают боевики, но и получили незабываемый урок актерского мастерства от звезды сериала «Бригады».

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#кино
#актёр
#спектакль
#сергей безруков
#ученики
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#артист
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Подвели итоги 3 выпуска «Суперстар!», на котором Азиза летала над сценой на зонте
16 февраля 2025, 05:07

Азиза на «зонтике» (Фото: кадр из шоу «Суперстар!»)

В рамках шоу «Суперстар» продолжается конкурсная борьба среди звезд 80-90-х. На прошлой неделе по итогам зрительского голосования проект покинула певица Лена Катина, набравшая наименьшее количество баллов. В третьем выпуске состав жюри обновился: вместо гастролирующего Стаса Пьехи появился Кирилл Туриченко, а к критикам присоединилась Алена Апина. Всех исполнителей оценили довольно высоко.

На каком канале и когда выходит «Суперстар»?

Музыкальное шоу начинается каждую субботу около 8 вечера на канале НТВ. Старые выпуски можно найти в открытом доступе онлайн, а четвертый выпуск выйдет на следующей неделе (22 февраля).

Как проходило шоу?


15 февраля 2025 года темой выпуска стала «дискотека века».

Сергей Соседов и Маргарита Суханкина (Фото: кадр из шоу «Суперстар!»)


Маргарита Суханкина представила номер с песней «Мама Люба» и неожиданно вовлекла в выступление критика Сергея Соседова. Это случилось под конец номера. Тот, изначально скептически настроенный, сменил оценку на высокий балл, пояснив: «Теперь, когда я влился в номер и стал его частью, я не имею права ставить даже среднюю оценку. Наверно, действительно, не нужно слишком строго оценивать подобные выступления».

Корнелия Манго удивила жюри, разместив на их столах клетку с крысами во время исполнения кавера на Backstreet Boys. Валерия, испугавшись грызунов, тем не менее назвала перфоманс «потрясающим».

Клетка с грызунами на столе жюри (Фото: кадр из шоу «Суперстар!»)

Иракли Пирцхалава исполнил «Georgian Disco», получив высшую оценку от Соседова. Ксения Георгиади, перепевшая «Диву» Киркорова, была сравнена с Софией Ротару с большой похвалой, но осуждена за «лишние розовые кусты (за спиной)».

Ксения Георгиади (Фото: кадр из шоу «Суперстар!»)

Сергей Минаев в образе «румынского барона» с номером «Диско-партизаны» получил единогласное одобрение.

«Легко этот номер было сделать дешевым, а он получился дорогим», — отметил Соседов.
Азиза, выступившая с «Dragostea din tei» на молдавском языке, вызвала противоречивые оценки: Лера Кудрявцева назвала мелодию «раздражающей», но отметила энергетику певицы. Та летала над сценой на огромном красном зонте. Последним выступил Сергей Челобанов с песней «WWW» группы «Ленинград», выбрав динамический «прикид» из спортивных штанов и яркой рубашки.

Сергей Челобанов (Фото: кадр из шоу «Суперстар!»)


Итоги третьего выпуска шоу «Суперстар»


Всего в жюри сидело 4 человека: Сергей Соседов, Лера Кудрявцева, Кирилл Туриченко и Алена Апина. Все, кроме Маргариты Суханкиной, Корнелии Манго и Сергея Минаева, набрали по 7 баллов, а у этой тройки — на 1 балл больше.

По итогам финальных результатов аутсайдером стал Данко, исполнивший хит «18 мне уже». Артист должен был покинуть проект, однако жюри использовали право «спасти одного конкурсанта», тем самым позволив Данко остаться в проекте. Теперь он находится в самом низу таблицы с 19 баллами.

Рейтинговая таблица по итогу 3 выпуска (Фото: кадр из шоу «Суперстар!»)

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