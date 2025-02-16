Ирина Шейк выбросила в мусорное ведро букет, подаренный на День святого Валентина

Фото: Инстаграм* @irinashayk
Супермодель Ирина Шейк в соцсетях поделилась фотографией, на которой изображен букет, полученный на День святого Валентина, в мусорном ведре.
«Не твоя валентинка», — подписала фотографию Ирина.
Поклонники предположили, что праздник для супермодели прошел неудачно.
Ирина Шейк не раскрывает подробности своей личной жизни. У неё есть дочь Лея де Сьен Шейк Купер от экс-возлюбленного, голливудского актёра Брэдли Купера.
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