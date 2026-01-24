Агата Муцениеце показала фанатам роскошную фигуру в облегающем платье через полтора месяца после родов — фото
Муцениеце показала фанатам роскошную фигуру через полтора месяца после родов
Агата Муцениеце впервые после третьих родов вышла в свет и показала подписчикам стройную фигуру в облегающем платье. В личном блоге в запрещённой соцсети актриса опубликовала серию кадров с недавнего публичного мероприятия.
В начале декабря Муцениеце родила дочь от Петра Дранги. Тогда актриса ещё находилась в клинике, восстанавливалась и наслаждалась материнством. Позже она рассказала, что уже дома, и поделилась трогательным фото с шариком, который для неё подготовила старшая дочь от Павла Прилучного.
«Вот такой красивый был вечер», — подписала пост Агата.
Спустя полтора месяца после рождения малышки знаменитость вернулась к работе. В блоге она отмечала, что долгое время почти не оставалась одна, полностью посвятив себя семье и бытовым делам. При этом забота о близких приносила ей радость, но возвращению к рабочему ритму артистка тоже была искренне рада.