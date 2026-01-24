Агата Муцениеце показала фанатам роскошную фигуру в облегающем платье через полтора месяца после родов — фото

24 января 2026, 14:39

Муцениеце показала фанатам роскошную фигуру через полтора месяца после родов

Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)

Агата Муцениеце впервые после третьих родов вышла в свет и показала подписчикам стройную фигуру в облегающем платье. В личном блоге в запрещённой соцсети актриса опубликовала серию кадров с недавнего публичного мероприятия.





В начале декабря Муцениеце родила дочь от Петра Дранги. Тогда актриса ещё находилась в клинике, восстанавливалась и наслаждалась материнством. Позже она рассказала, что уже дома, и поделилась трогательным фото с шариком, который для неё подготовила старшая дочь от Павла Прилучного.





«Вот такой красивый был вечер», — подписала пост Агата.