«Самое ужасное»: Виктория Боня жестоко наказала дочь

24 января 2026, 13:29

Виктория Боня заставила дочь Анджелину лететь в экономе

Виктория Боня (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ведущая Виктория Боня решила умерить «люксовые» привычки дочери Анджелины. Мать и дочь поссорились прямо в машине.





Звезда узнала, что друг Энджи, которого та уговаривала взять в поездку и за которого Виктория даже оплатила отель, в итоге отказался ехать. Анджелина сообщила об этом слишком поздно, что и вывело теледиву из себя.



В кадр попал тот самый «лайф»-момент, который так любят подписчики. Речь идет о крепком русском мате вперемешку с виноватыми «I’m sorry».





«Наказание будет самое ужасное. Два раза полетишь в экономе», — сказала Боня на видео, которое опубликовал Super.