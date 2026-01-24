«Самое ужасное»: Виктория Боня жестоко наказала дочь
Виктория Боня заставила дочь Анджелину лететь в экономе
Ведущая Виктория Боня решила умерить «люксовые» привычки дочери Анджелины. Мать и дочь поссорились прямо в машине.
Звезда узнала, что друг Энджи, которого та уговаривала взять в поездку и за которого Виктория даже оплатила отель, в итоге отказался ехать. Анджелина сообщила об этом слишком поздно, что и вывело теледиву из себя.
В кадр попал тот самый «лайф»-момент, который так любят подписчики. Речь идет о крепком русском мате вперемешку с виноватыми «I’m sorry».
«Наказание будет самое ужасное. Два раза полетишь в экономе», — сказала Боня на видео, которое опубликовал Super.
Знаменитость уточнила, что сама она тем временем полетит бизнес-классом.