Внучка Валентины Талызиной показала редкие кадры с бабушкой в особый день

23 января 2026, 21:24

Внучка Валентины Талызиной Анастасия показала редкие памятные кадры с бабушкой

Анастасия Талызина (Фото: Instagram*/talyzinaanastasiia)

22 января народной артистке России Валентине Талызиной мог бы исполниться 91 год. В этот день её внучка Анастасия опубликовала в личном блоге трогательное совместное фото с бабушкой.





Актриса, запомнившаяся зрителям в том числе по «Иронии судьбы, или С лёгким паром!», ушла из жизни 21 июня прошлого года. На снимке Валентина Илларионовна улыбается, а 26‑летняя Анастасия нежно целует её в щёку.





«Сегодня ей исполнился бы 91 год», — коротко подписала публикацию девушка.