Внучка Валентины Талызиной показала редкие кадры с бабушкой в особый день
Внучка Валентины Талызиной Анастасия показала редкие памятные кадры с бабушкой
22 января народной артистке России Валентине Талызиной мог бы исполниться 91 год. В этот день её внучка Анастасия опубликовала в личном блоге трогательное совместное фото с бабушкой.
Актриса, запомнившаяся зрителям в том числе по «Иронии судьбы, или С лёгким паром!», ушла из жизни 21 июня прошлого года. На снимке Валентина Илларионовна улыбается, а 26‑летняя Анастасия нежно целует её в щёку.
«Сегодня ей исполнился бы 91 год», — коротко подписала публикацию девушка.
В семье почившую артистку до последних дней ласково называли Валечкой, несмотря на её возраст. В день смерти Талызиной Анастасия также делилась кадром, на котором она была вместе с бабушкой и мамой — Ксенией Хаировой.
Валентина Талызина скончалась в своей московской квартире после длительной борьбы с раком поджелудочной железы. Прощание прошло в Государственном академическом театре имени Моссовета, где актриса служила почти 70 лет.