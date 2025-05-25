«Агата Муцениеце предсказала, что моя жена родит»: Денис Кукояка рассказал об удивительном прогнозе подруги

Денис и Елена Кукояки (фото: Telegram @kukoyaka)
Блогер Денис Кукояка рассказал, как они вместе с женой решили завести собаку. Подруга пары Агата Муцениеце заявила им, что после появления питомца в семье родится ребёнок.
Денис и Елена Кукояки начали встречаться в 2004 году, а спустя 10 лет поженились. В 2017 году у них родилась дочь Василиса, которая с ранних лет стала любимицей пользователей соцсетей благодаря своей харизме. А в 2023 году на свет появился сын пары Иван. Также у семьи есть любимый корги по кличке Федя. Питомца супруги завели до рождения детей.
Денис Кукояка стал приглашённым гостем фестиваля дружбы с питомцами «Лапки», который проходит сегодня в Москве. Блогер дал интервью изданию VOICE, в котором рассказал, как появление Феди изменило его жизнь.
Выяснилось, что супруги перед покупкой собаки рассказали о своих планах близкой подруге Агате Муцениеце. Актриса, в свою очередь, предсказала, что вслед за появлением питомца у пары родился ребёнок. Так и произошло, через некоторое время после этого Елена забеременела.
Елена и Василиса Кукояки (фото: Telegram @kukoyaka)
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Денис Кукояка стал приглашённым гостем фестиваля дружбы с питомцами «Лапки», который проходит сегодня в Москве. Блогер дал интервью изданию VOICE, в котором рассказал, как появление Феди изменило его жизнь.
Выяснилось, что супруги перед покупкой собаки рассказали о своих планах близкой подруге Агате Муцениеце. Актриса, в свою очередь, предсказала, что вслед за появлением питомца у пары родился ребёнок. Так и произошло, через некоторое время после этого Елена забеременела.
Елена и Василиса Кукояки (фото: Telegram @kukoyaka)
«Появление питомца сильно изменило нашу жизнь. Агата Муцениеце, наша подруга, сказала: "Если вы заводите собаку, значит, через год у вас появится ребёнок". И я не знаю, как она это прочувствовала. Это сработало ровно так. Видимо, запрос на то, чтобы наша любовь шла куда-то дальше, начал распространяться таким образом», – отметил Кукояка.Также артист добавил, что именно корги помог паре стать более ответственной и научиться заботиться о ком-то другом. Теперь Василиса и Иван очень привязаны к питомцу.
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Анастасия Чинкова