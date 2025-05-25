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«Агата Муцениеце предсказала, что моя жена родит»: Денис Кукояка рассказал об удивительном прогнозе подруги

Денис Кукояка рассказал, что Агата Муцениеце предсказала беременность его жены
Денис и Елена Кукояки (фото: Telegram @kukoyaka)

Денис и Елена Кукояки (фото: Telegram @kukoyaka)

Блогер Денис Кукояка рассказал, как они вместе с женой решили завести собаку. Подруга пары Агата Муцениеце заявила им, что после появления питомца в семье родится ребёнок.
Денис и Елена Кукояки начали встречаться в 2004 году, а спустя 10 лет поженились. В 2017 году у них родилась дочь Василиса, которая с ранних лет стала любимицей пользователей соцсетей благодаря своей харизме. А в 2023 году на свет появился сын пары Иван. Также у семьи есть любимый корги по кличке Федя. Питомца супруги завели до рождения детей.

Денис Кукояка стал приглашённым гостем фестиваля дружбы с питомцами «Лапки», который проходит сегодня в Москве. Блогер дал интервью изданию VOICE, в котором рассказал, как появление Феди изменило его жизнь.

Выяснилось, что супруги перед покупкой собаки рассказали о своих планах близкой подруге Агате Муцениеце. Актриса, в свою очередь, предсказала, что вслед за появлением питомца у пары родился ребёнок. Так и произошло, через некоторое время после этого Елена забеременела.

Елена и Василиса Кукояки (фото: Telegram @kukoyaka)

«Появление питомца сильно изменило нашу жизнь. Агата Муцениеце, наша подруга, сказала: "Если вы заводите собаку, значит, через год у вас появится ребёнок". И я не знаю, как она это прочувствовала. Это сработало ровно так. Видимо, запрос на то, чтобы наша любовь шла куда-то дальше, начал распространяться таким образом», – отметил Кукояка.
Также артист добавил, что именно корги помог паре стать более ответственной и научиться заботиться о ком-то другом. Теперь Василиса и Иван очень привязаны к питомцу.

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Татьяна Тарасова о примирении Загитовой и Медведевой: «Сердятся непонятно за что»
Татьяна Тарасова высказалась о примирении Загитовой и Медведевой
25 мая 2025, 16:22

Татьяна Тарасова (Фото: Instagram* @t.a.tarasova)

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала примирение фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой.
Тарасова в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что сближение спортсменок произошло из-за их совместного желания восстановить отношения.

«Молодцы девочки, умнее всех! Я не знаю, кто был инициатором (примирения), просто молодцы, наконец-то! Если они помирились, то обе хотели этого, разве нет? Когда люди мирятся, они, наверное, оба хотят этого. Лучше выступать вместе, чем сердиться на друга непонятно за что», – подчеркнула тренер.
Алина Загитова (фото: Telegram @azagitova_official)

Напомним, что 22 мая появилась информация, что 25-летняя Медведева примет участие в шоу 23-летней Загитовой, которая, в свою очередь, стала гостьей YouTube-шоу, организованного Евгенией.
Евгения Медведева (фото: Telegram @jmedvedevaj_official)

Обе спортсменки тренировались под руководством Этери Тутберидзе. Они достойно представляли Россию на Олимпийских играх в 2018 году. В результате Загитова заняла первое место, а Медведевой, считавшейся в начале турнира фавориткой, досталось второе место.

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Стало известно, кто подал в суд на бывшую жену Паши Техника
Клиника, назначившая терапию Паше Технику, подала в суд на Еву Карицкую
25 мая 2025, 16:02

Ева Карицкая (Фото: Телеграм @evakaritskaua)

В отношении Евы Карицкой возбудили уголовное дело. В суд обратилась клиника, которая назначила терапию Паше Технику (Павлу Ивлеву).
В конце марта рэпер попал в клинику Таиланда. Техник сильно отравился запрещенными веществами. Изначально Пашу лечили капельницами, а затем музыкант оказался в больнице, где его ввели в искусственную кому. Однако это не помогло: состояние исполнителя хита «Передай» ухудшалось. Артист умер в 40 лет 5 апреля.

Карицкая развелась с Техником два года назад. У пары остался шестилетний сын. Сейчас Ева пытается найти виновных в смерти экс-супруга. Она полагает, что в этом замешана последняя возлюбленная рэпера Кристина Лекси и наркодилер.

Сегодня бывшая жена Паши объявила, что на нее завели уголовное дело. Женщина переживает из-за сына, который сейчас находится с ней в Таиланде. Она вызвала маму, дабы та помогла ей с малышом в случае, если проблемы с законом продолжатся.

Ева рассказала, в чем суть претензий к ней. Женщина сослалась на проект «Выжившие».

«Против Евы Карицкой возбуждено уголовное дело по статье 128 (клевета). Инициатором дела выступает клиника, причастная к гибели Паши Техника, назначившая терапию которая в итоге привела к смерти. В настоящий момент мы заняты привлечением юристов», — говорилось в сообщении, которое Карицкая разместила в своем Телеграм-канале.

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#клиника
#больница
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«Поднимаю свой бокал, как много приятных поводов»: Лоза иронизирует из-за развода Батырева с женой
Евгения Лоза с иронией прокомментировала разрыв Батырева с женой
25 мая 2025, 15:55

Антон Батырев (фото: Instagram* @b.a.t.o.n)

Актриса Евгения Лоза опубликовала в личном блоге фотографии из ресторана. Казалось бы ничего необычного, но её пост показался подписчикам навеянным разводом её бывшего Антона Батырева с четвёртой женой Анной Савельевой.
На днях девушка сообщила, что ушла от супруга, забрав восьмимесячного сына Владимира. Анна не стала распространяться о причинах расставания, однако намекнула, что именно актёр стал причиной разрыва.

Вскоре после этой новости бывшая жена Батырева Лоза опубликовала в соцсетях серию снимков из ресторана. В подписи к фото Евгения неоднозначно выразилась, поэтому многие предположили, что звезда упивается вестью о неприятностях в личной жизни бывшего возлюбленного.

«Я поднимаю свой бокал. Как много для этого приятных поводов! Но это было вчера, а сегодня уже пытаюсь работу работать», – высказалась Лоза.
На снимках фанаты также усмотрели ухмылку на лице Евгении, что подтвердило их домыслы.

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Исполнительница хита «Матушка» спела с уличным музыкантом: «Пора певцам выходить в люди. Хватит сцены топтать»
Певица Татьяна Куртукова спела с уличным музыкантом
25 мая 2025, 15:18

Татьяна Куртукова (Фото: Инстаграм* @ts_makeeva)

Певица Татьяна Куртукова получила широкую популярность после выпуска композиции «Матушка». Многие россияне теперь знают ее главный хит наизусть.
Так, артистка прогуливалась по столице и услышала знакомые строчки — уличный музыкант исполнял ее песню.

Тогда Куртукова подошла к молодому человеку, а затем начала подпевать и пританцовывать. После музыкант спросил у Татьяны, можно ли ее обнять. Та улыбнулась и ответила положительно.

«Очень клево, что записав такую композицию, вы много людей делаете счастливыми на протяжении многих лет. Это вообще очень круто», — обратился к Куртуковой молодой человек.

Татьяна, в свою очередь, поблагодарила уличного музыканта за то, что он поет ее песню, а потом похлопала ему.

Певица опубликовала видео в соцсетях. Поклонники оценили такое взаимодействие Куртуковой с фанатом.

«И никакой охраны. Кого бояться? Народа?», «Всем важны обнимашки», «Правильно, давно пора певцам выходить в люди. Хватит сцены топтать», — написали фолловеры.

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Николь Кидман рассказала об отношениях с дочками: «Обсуждаем самые интимные вещи»
Николь Кидман призналась, что у нее прекрасные отношения с дочками
25 мая 2025, 15:09

Николь Кидман (Фото: Инстаграм* @nicolekidman)

Австралийская актриса Николь Кидман рассказала об отношениях с дочерьми. Звезда призналась, что у них практически нет секретов друг от друга.
У актрисы появились дети в союзе с Китом Урбаном. В настоящее время Сандэй Роуз 16 лет, а Фейт Маргарет — 14. Николь стремится оберегать их публичности, но на этот раз она сделала исключение и рассказала об общении с дочками.

«Я очень близка с моими девочками. Я сижу на их кроватях и мы обсуждаем самые интимные вещи, я для них — настоящий проводник», — откровенничала Кидман.

Звезда уточнила, что дочери могут спокойно попросить ее замолчать. Она гордится хорошими и доверительными отношениями с наследницами.

«Я могу извиниться перед ними, я могу дать им отпор. Мне нравятся наши взаимоотношения, и очень приятно, что я могу так сказать», — отметила актриса в разговоре с Allure.

Напомним, у Николь есть взрослые дети от союза с Томом Крузом. Экс-супруги усыновили Изабеллу и Коннора. Девушке теперь 32 года, а молодому человеку — 30 лет.

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#актриса
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