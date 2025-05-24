Музыкант Денис Кукояка раскрыл, как ухаживает за своим псом: «На полном люксе живет собака»

Денис Кукояка (Фото: Инстаграм* @denisque)
Музыкант Денис Кукояка раскрыл, как ухаживает за своим псом Федей.
Выяснилось, что за собакой весьма добросовестно ухаживают. У питомца Дениса свой рацион и специалисты, которые помогают ему поддерживать привлекательный внешний вид и следить за здоровьем.
Денис Кукояка со своей собакой Федей (Фото: Инстаграм* @denisque)
Со слов артиста, когда он находится на съемках, Федю выгуливают, дрессируют.
Ранее рэп-исполнительница Инстасамка возмутилась выступлением 7-летней Василисы Кукояки.
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«Мы ухаживаем за Федькой, нашей собакой, очень тщательно. Сейчас у него есть постоянный грумер, кинолог. <…> И, конечно, у него индивидуальное питание», — откровенничал Кукояка в разговоре с Super.
Денис Кукояка со своей собакой Федей (Фото: Инстаграм* @denisque)
Со слов артиста, когда он находится на съемках, Федю выгуливают, дрессируют.
«Корги, оказывается, не всегда могут есть сухой корм. У него там каждый раз чуть-чуть мяса, огурцы. Живет на полном люксе живет собака», — добавил музыкант.
Ранее рэп-исполнительница Инстасамка возмутилась выступлением 7-летней Василисы Кукояки.
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Ольга Енгалычева