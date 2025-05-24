Музыкант Денис Кукояка раскрыл, как ухаживает за своим псом: «На полном люксе живет собака»

Сегодня, 24 мая, выдающийся актер отечественного кинематографа Евгений Арсеньевич Киндинов отмечает свой юбилей. Ему исполняется 80 лет. Всесоюзная известность пришла к актёру после того, как он сыграл главную роль в знаменитом фильме Андрея Кончаловского «Романс о влюблённых».

Ранние годы

Евгений Киндинов (Фото: скриншот д/ф «Евгений Киндинов. Почему актёр из «Романса о влюблённых» исчез с экранов» Центральное телевидение)

Работа в кино

Евгений Киндинов (Фото: скриншот д/ф «Евгений Киндинов. Почему актёр из «Романса о влюблённых» исчез с экранов» Центральное телевидение)

Кроме съемок

Евгений Киндинов (Фото: скриншот д/ф «Евгений Киндинов. Почему актёр из «Романса о влюблённых» исчез с экранов» Центральное телевидение)

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Личная жизнь

Евгений Киндинов и Галина Стецюк (Фото: скриншот д/ф «Евгений Киндинов. Почему актёр из «Романса о влюблённых» исчез с экранов» Центральное телевидение)

Евгений Киндинов сейчас

Евгений Киндинов (Фото: скриншот д/ф «Евгений Киндинов. Почему актёр из «Романса о влюблённых» исчез с экранов» Центральное телевидение)