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«Поднимаю свой бокал, как много приятных поводов»: Лоза иронизирует из-за развода Батырева с женой

Евгения Лоза с иронией прокомментировала разрыв Батырева с женой
Антон Батырев (фото: Instagram* @b.a.t.o.n)

Антон Батырев (фото: Instagram* @b.a.t.o.n)

Актриса Евгения Лоза опубликовала в личном блоге фотографии из ресторана. Казалось бы ничего необычного, но её пост показался подписчикам навеянным разводом её бывшего Антона Батырева с четвёртой женой Анной Савельевой.
На днях девушка сообщила, что ушла от супруга, забрав восьмимесячного сына Владимира. Анна не стала распространяться о причинах расставания, однако намекнула, что именно актёр стал причиной разрыва.

Вскоре после этой новости бывшая жена Батырева Лоза опубликовала в соцсетях серию снимков из ресторана. В подписи к фото Евгения неоднозначно выразилась, поэтому многие предположили, что звезда упивается вестью о неприятностях в личной жизни бывшего возлюбленного.

«Я поднимаю свой бокал. Как много для этого приятных поводов! Но это было вчера, а сегодня уже пытаюсь работу работать», – высказалась Лоза.
На снимках фанаты также усмотрели ухмылку на лице Евгении, что подтвердило их домыслы.

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Исполнительница хита «Матушка» спела с уличным музыкантом: «Пора певцам выходить в люди. Хватит сцены топтать»
Певица Татьяна Куртукова спела с уличным музыкантом
25 мая 2025, 15:18

Татьяна Куртукова (Фото: Инстаграм* @ts_makeeva)

Певица Татьяна Куртукова получила широкую популярность после выпуска композиции «Матушка». Многие россияне теперь знают ее главный хит наизусть.
Так, артистка прогуливалась по столице и услышала знакомые строчки — уличный музыкант исполнял ее песню.

Тогда Куртукова подошла к молодому человеку, а затем начала подпевать и пританцовывать. После музыкант спросил у Татьяны, можно ли ее обнять. Та улыбнулась и ответила положительно.

«Очень клево, что записав такую композицию, вы много людей делаете счастливыми на протяжении многих лет. Это вообще очень круто», — обратился к Куртуковой молодой человек.

Татьяна, в свою очередь, поблагодарила уличного музыканта за то, что он поет ее песню, а потом похлопала ему.

Певица опубликовала видео в соцсетях. Поклонники оценили такое взаимодействие Куртуковой с фанатом.

«И никакой охраны. Кого бояться? Народа?», «Всем важны обнимашки», «Правильно, давно пора певцам выходить в люди. Хватит сцены топтать», — написали фолловеры.

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Николь Кидман рассказала об отношениях с дочками: «Обсуждаем самые интимные вещи»
Николь Кидман призналась, что у нее прекрасные отношения с дочками
25 мая 2025, 15:09

Николь Кидман (Фото: Инстаграм* @nicolekidman)

Австралийская актриса Николь Кидман рассказала об отношениях с дочерьми. Звезда призналась, что у них практически нет секретов друг от друга.
У актрисы появились дети в союзе с Китом Урбаном. В настоящее время Сандэй Роуз 16 лет, а Фейт Маргарет — 14. Николь стремится оберегать их публичности, но на этот раз она сделала исключение и рассказала об общении с дочками.

«Я очень близка с моими девочками. Я сижу на их кроватях и мы обсуждаем самые интимные вещи, я для них — настоящий проводник», — откровенничала Кидман.

Звезда уточнила, что дочери могут спокойно попросить ее замолчать. Она гордится хорошими и доверительными отношениями с наследницами.

«Я могу извиниться перед ними, я могу дать им отпор. Мне нравятся наши взаимоотношения, и очень приятно, что я могу так сказать», — отметила актриса в разговоре с Allure.

Напомним, у Николь есть взрослые дети от союза с Томом Крузом. Экс-супруги усыновили Изабеллу и Коннора. Девушке теперь 32 года, а молодому человеку — 30 лет.

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«Он очень богат»: Работа в Европе, тайный брак с актером и ребенок с синдромом Дауна. Секрет личного счастья Ксении Алферовой
25 мая 2025, 15:08

Ксения Алфёрова (Фото: Instagram* @ksenialferova)

Сегодня, 24 мая, отмечает свой день рождения российская актриса театра и кино Ксения Алфёрова. Ей исполняется 51 год. Широкой публике Ксения больше знакома как дочка народной артистки РФ Ирины Алфёровой и супруга актера Егора Бероева. О творческом пути и личной жизни Алфёровой-младшей читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Ксения Алфёрова и Александр Абдулов (Фото: Instagram* @ksenialferova)

Ксения Алфёрова появилась на свет 24 мая 1974 года в болгарском городе София. Родителями девочки стали всеми любимая актриса Ирина Алфёрова и болгарский дипломат Бойко Гюров. Ирина некоторое время проживала в Болгарии с супругом, однако прижиться в незнакомом государстве так и не смогла. Интернациональный брак закончился разводом, а актриса с годовалой дочкой вернулись на родину.

Когда Ксении исполнилось два года, ее мать начала жить с Александром Абдуловым. Впоследствии актер удочерил девочку и полностью заменил ей родного отца. О том, что Абдулов неродной отец, Ксения узнает только в подростковом возрасте, и это никак не скажется на их отношениях.

Воспитанная в театральной семье Ксения любила театр, но не считала актерскую профессию серьезной, поэтому после школы в 1992 году девушка пошла учиться в Московскую государственную юридическую академию, а после ее окончания стажировалась и работала в Европе. Спустя время Алфёрова поняла, что сделала неправильный выбор, вернулась в Россию и решила пойти по стопам мамы, окончив в 2004 году школу-студию МХАТ.

Работа в кино


Ксения Алфёрова (Фото: Instagram* @ksenialferova)

Стоит отметить, что дочка выдающихся актеров еще в детстве появилась на съемочной площадке. Первую свою роль она сыграла вместе с Абдуловым в картине «Женщина в белом» 1981 года. После был фильм «Высший класс» и ситком «Клубничка», но все эти роли мало отмечены публикой.

Первой значимой картиной в биографии артистки стал «Экспресс Петербург-Канны» 2003 года. Сейчас фильмография Алферовой насчитывает более 25 работ, в число которых входят картины «Вкус убийства», «Дед Мороз поневоле», «Окна», «Крутые берега», «Правила маскарада» и «Дорога к дому».

Театр, ТВ


Работу в театре Ксения Алфёрова начала в 1991 году, успешно совмещая ее с учебой. Также артистка работала на телевидении в программе «Взгляд» и была ведущей программы «Жди меня» на Первом канале. Алфёрова принимала участие в шоу «Танцы со звёздами» и «Ледниковый период», а также была гостьей программ «Наедине со всеми», «Вечернего Урганта» и «Моего героя».

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Личная жизнь


Ксения Алфёрова и Егор Бероев (Фото: Instagram* @ksenialferova)

О личной жизни Ксения Алфёрова не любит распространяться. Известно, что артистка состоит в браке с актёром Егором Бероевым. Влюбленные втайне от всех расписались в 2001 году. Знакомство пары состоялось во время одной из пресс-конференций. Интересно, что молодой человек тоже воспитан в актерской семье, и его мама, актриса Елена Бероева, хорошо известна широкой публике.

Значительно позже Ксения расскажет, что первое время не воспринимала Егора в качестве ухажера и не хотела связывать свою жизнь с представителем актерской профессии, зная об их ветрености и непостоянстве. Но Бероев смог переубедить возлюбленную, проявив настоящие мужские качества.

Вот уже более 20 лет пара живет в счастливом браке и воспитывает дочку Евдокию, которая появилась в семье в апреле 2007 года. Родители всячески скрывают жизнь дочери, в связи с чем по сети гуляют слухи о возможном врожденном заболевании девочки.

Благотворительный форд и приемный сын


В 2012 году актеры Егор Бероев и Ксения Алферова организовали благотворительный фонд «Я есть!», который помогает людям с особенностями развития.

«Синдром Дауна — не какой-то страшный и ужасный Бармалей, а это чудный ребенок, который дарит тебе какое-то невозможное количество любви», — уверяет актриса.

В 2018 году супруги стали родителями еще одного «ребёнка», 37-летнего Влада с синдромом Дауна. Незадолго до этого события у Влада не стало матери, и он мог быть принудительно направлен в психоневрологический интернат. Актриса окружила молодого человека заботой и вниманием, а также начала учить его жить самостоятельно.

Приёмные родители приобрели для него квартиру, но он предпочёл остаться в сельской местности, куда его забрал помощник фонда Игорь.

Ксения Алфёрова сейчас


Ксения Алфёрова (Фото: Instagram* @ksenialferova)

Ксения хоть и не стала такой же популярной актрисой, как мама, но, кажется, нашла свое место в жизни и поймала баланс между работой, семьей и любимым делом. Актриса продолжает играть на театральной сцене, снимается в кино и активно участвует в жизни благотворительного фонда. В 2025 году в производстве находятся две ленты с участием Алферовой: «Хрущёвский синдром: пора взрослеть» и «Золотой дубль».

Актриса с семьей проживает в подмосковном Нахабино, в обычном доме, не выделяющимся роскошью. При этом пара смогла выстроить гармоничные отношения и сохранить счастливый брак. Успех своей семейной жизни Алферова находит в правильном распределении ролей.

«У женщин, которые хотят выйти замуж за актеров, логика такая — знаменитый, значит богатый. Мы с мужем не миллионеры, зарабатываем своим тяжелым трудом. Он очень богат в том смысле, что у него есть семья», — цитирует Ксению издание thevoicemag.ru.

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#актёр
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#кино
#семья
#статьи
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Собчак похвасталась обедом с Анджелиной Джоли на Каннском кинофестивале
25 мая 2025, 15:07

Ксения Собчак на Каннском кинофестивале (фото: Telegram @ksbchk)

Ксения Собчак похвасталась, что ей посчастливилось пообедать с Анджелиной Джоли во время Каннского кинофестиваля. Об этом журналистка написала в своём Telegram-канале.
Собчак не стала раскрывать подробностей обеда с голливудской звездой, однако добавила, что собралась на красную дорожку буквально за 15 минут, незадолго до этого выйдя из самолёта по прилёту в Канны. А во время самого фестиваля она наступила на ногу Хоакину Фениксу.

«Политика, повестка – везде, и в Каннах тоже, важнее провокационной сути искусства, свободы и формотворчества – увы, сейчас это просто факт нашей жизни, такой же, как глобальное потепление», – подчеркнула Собчак.
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#ксения собчак
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#кино
#артист
#одежда
#шоу-бизнес
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«Она поняла, как это классно»: Дайнеко о решении Понарошку вернуться к мясной пище спустя 12 лет вегетарианства
Дайнеко высказалась о решении Понарошку отказаться от вегетарианства
25 мая 2025, 15:00

Виктория Дайнеко (фото: ВКонтакте @victoria.daineko)

Виктория Дайнеко высказалась о решении Ирены Понарошку вернуться к мясной пище спустя 12 лет вегетарианства. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Певица уверена, что телезвезда получила удовольствие, отказавшись от вегетарианства.
Ирена Понарошку (фото: Telegram @irena_ponaroshku)

«Я сама была вегетарианцем. Пять дней. Это были очень грустные дни. Первое слово, которое я сказала – "мясо". Поэтому, когда я решила от него отказаться, было тяжело. Я думаю, что Ирена наконец-то поняла как это классно – есть мясо. Вообще я против каких-то радикальных ограничений», – высказалась Дайнеко.
К слову, у самой Виктории есть непереносимость глютена. Телезвезда практически не страдает от этого, иногда позволяя себе вкусняшки.

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#шоу-бизнес
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