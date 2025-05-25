«Поднимаю свой бокал, как много приятных поводов»: Лоза иронизирует из-за развода Батырева с женой

Антон Батырев (фото: Instagram* @b.a.t.o.n)
Актриса Евгения Лоза опубликовала в личном блоге фотографии из ресторана. Казалось бы ничего необычного, но её пост показался подписчикам навеянным разводом её бывшего Антона Батырева с четвёртой женой Анной Савельевой.
На днях девушка сообщила, что ушла от супруга, забрав восьмимесячного сына Владимира. Анна не стала распространяться о причинах расставания, однако намекнула, что именно актёр стал причиной разрыва.
Вскоре после этой новости бывшая жена Батырева Лоза опубликовала в соцсетях серию снимков из ресторана. В подписи к фото Евгения неоднозначно выразилась, поэтому многие предположили, что звезда упивается вестью о неприятностях в личной жизни бывшего возлюбленного.
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Вскоре после этой новости бывшая жена Батырева Лоза опубликовала в соцсетях серию снимков из ресторана. В подписи к фото Евгения неоднозначно выразилась, поэтому многие предположили, что звезда упивается вестью о неприятностях в личной жизни бывшего возлюбленного.
«Я поднимаю свой бокал. Как много для этого приятных поводов! Но это было вчера, а сегодня уже пытаюсь работу работать», – высказалась Лоза.На снимках фанаты также усмотрели ухмылку на лице Евгении, что подтвердило их домыслы.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова