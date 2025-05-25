Собчак похвасталась обедом с Анджелиной Джоли на Каннском кинофестивале

Ксения Собчак на Каннском кинофестивале (фото: Telegram @ksbchk)
Ксения Собчак похвасталась, что ей посчастливилось пообедать с Анджелиной Джоли во время Каннского кинофестиваля. Об этом журналистка написала в своём Telegram-канале.
Собчак не стала раскрывать подробностей обеда с голливудской звездой, однако добавила, что собралась на красную дорожку буквально за 15 минут, незадолго до этого выйдя из самолёта по прилёту в Канны. А во время самого фестиваля она наступила на ногу Хоакину Фениксу.
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«Политика, повестка – везде, и в Каннах тоже, важнее провокационной сути искусства, свободы и формотворчества – увы, сейчас это просто факт нашей жизни, такой же, как глобальное потепление», – подчеркнула Собчак.Читайте также:
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Анастасия Чинкова