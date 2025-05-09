Агата Муцениеце приготовила забавный завтрак для дочери от Прилучного – фото

Агата Муцениеце с дочерью Мией (фото: Instagram* @agataagata)
Актриса Агата Муцениеце развлекается с дочерью как может. В праздничный день Мия захотела устроить необычный завтрак.
Дочь артистки от Павла Прилучного вместе с мамой приготовила забавное блюдо: они воткнули в сосиски спагетти и сварили их, проделав глазки и ротики. В результате, блюдо из простых ингредиентов получило новую форму.
Напомним, что на прошлой неделе Агата Муцениеце согласилась стать женой аккордеониста Петра Дранги, который сделал ей предложение на фоне заката. Актриса воспитывает дочь Мию, которая родилась в браке с актёром Павлом Прилучным. Звёздная пара развелась в 2020 году. Также у них есть сын Тимофей, который принял решение остаться с отцом и его новой женой Зепюр Брутян.
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*запрещён в РФ
Напомним, что на прошлой неделе Агата Муцениеце согласилась стать женой аккордеониста Петра Дранги, который сделал ей предложение на фоне заката. Актриса воспитывает дочь Мию, которая родилась в браке с актёром Павлом Прилучным. Звёздная пара развелась в 2020 году. Также у них есть сын Тимофей, который принял решение остаться с отцом и его новой женой Зепюр Брутян.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова