Раскрыта причина, почему сын Агаты Муцениеце не хочет жить с ней

Агата Муцениеце (Фото: Instagram*, *@agataagata)
Причиной того, что сын актрисы Агаты Муцениеце 12-летний Тимофей не желает жить с ней, стал её избранник Пётр Дранга. Об этом сообщил источник из окружения артистки.
По его словам, мальчику не нравится новый спутник мамы. Источник также утверждает, что кто-то настроил Тимофея против Петра, ведь ранее сын Агаты был расположен к музыканту.
Ранее директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что Агате Муцениеце нужно перестать выносить конфликт с Прилучным (отцом) на публику, если она хочет помириться с сыном.
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*запрещён в РФ.
Ранее директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что Агате Муцениеце нужно перестать выносить конфликт с Прилучным (отцом) на публику, если она хочет помириться с сыном.
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*запрещён в РФ.
Анастасия Чубина