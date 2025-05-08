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Агата Муцениеце призналась в алкоголизме: «Не понимаю женщин, которые два бокала за мяском и всё»

Муцениеце призналась, что после развода с Прилучным пристрастилась к алкоголю
Агата Муцениеце (Фото: Instagram* @agataagata)

Агата Муцениеце (Фото: Instagram* @agataagata)

Агата Муцениеце призналась, что после скандального развода с Павлом Прилучным пристрастилась к спиртным напиткам. Актриса отметила, что страдала настоящей алкогольной зависимостью.
«Я начала топить свое горе. У меня был миллиард причин пить. И я пила, пила, пила, пила и поняла, что я зашла слишком далеко, и прекратила это дело», – откровенно рассказала Муцениеце в YouTube-шоу «Догадки Агатки».
Артистка также призналась, что сейчас старается полностью отказаться от любого алкоголя, поскольку у неё имеются проблемы с контролированием количества выпитого.

«Я не понимаю женщин, которые два бокала за мяском и всё. В смысле? А третий, пятый, седьмой бокал?», – пошутила Агата.
Также звезда сериала «Закрытая школа» с гордостью поделилась, что с начала этого года практически не пила. Правда, «нахрюкалась» в Новый год и ещё несколько раз во время отдыха на Мальдивах.

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*запрещён в РФ
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«Дождь, снег, грязь, рядом лежит труп»: Ирина Старшенбаум рассказала о втором сезоне сериала «Фишер»
08 мая 2025, 04:51

Ирина Старшенбаум (Фото: Инстаграм* @starshenbaum)

Перед выходом 2 сезона нашумевшего сериала «Фишер» фанаты все больше обсуждают, что именно им приготовили сценаристы. Одним из нововведений является появление в картине Ирины Старшенбаум, которая сыграет роль Надежды, главы милиции в городе Курортном.
По признанию самой актрисы, ее героиню даже побаиваются некоторые мужчины. К тому же в сериале развернется любовный треугольник с участием Надежды. К тому же у правоохранителя будет молодой помощник.

В центре сюжета расследование, с которым Надежде будут помогать герои Ивана Янковского и Александра Яценко.

«Я сразу поняла, что съемки будут трудными. И не ошиблась: погода была отвратительная — дождь, снег, грязь, рядом лежит труп. И вот ты стоишь и думаешь: „Как вообще я оказалась в этой точке!“ В какой-то момент все было настолько реалистично, что даже не смешно. Особенно сцены в морге, где ты видишь, скажем так, части когда-то человеческого бытия», — цитирует Екатерину Starhit.

Паулина Андреева взяла фамилию Федора Бондарчука после развода с режиссером
Паулина Андреева взяла фамилию Федора Бондарчука после развода с режиссером

Для того чтобы вжиться в образ жесткой и волевой женщины, Старшенбаум пересматривала архивные милицейские видео начала 90-х годов. Смотря их, актриса поражалась красоте сотрудниц в то время.

Помимо этого Екатерина раскрыла одну из сцен будущего сезона. Приводя ее в пример Старшенбаум попыталась еще больше раскрыть образ Надежды.

«В одной из сцен человек, которому нужна помощь, спрашивает: „Надежда есть?“ А она отвечает: „Надежда есть, я и есть Надежда“. В этом она вся: о-о-очень сильная. В ответе не только за себя, но и сестру, которую воспитывает, и, кажется, за всех вокруг. Она — человек с открытым сердцем! Действительно такая немного всем мама — и потому очень народная. А еще Надежда умеет выживать в мужском, криминальном и жестоком мире», — рассказала Екатерина.

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«Если вратарь, ну, просто Водолей, то все — нет»: Moneyken рассказал, как Инстасамка выбирает состав футбольной команды
Moneyken: Инстасамка выбирает состав команды «Чертаново Медиа»
08 мая 2025, 02:09

Инстасамка (Фото: Instagram* @instasamka)

В апреле Инстасамка и Moneyken стали владельцами футбольной команды «Чертаново Медиа». Изначальная стоимость клуба оценивалась в 300 миллионов рублей, но как оказалось, паре удалось значительно снизить цену.
Точная сумма сделки не разглашается. Как пишет Starhit, пара особо и не думает о ней, так как владение своей командой было давней мечтой.

«Не рассматриваю это как заработок. Это чисто душевная история, и все. Мне очень хотелось, чтобы клуб попал в Лигу, а там посмотрим. Надо дальше показывать результаты, тренироваться. Мне бы хотелось привлечь максимальное количество людей из Чертаново, чтобы они болели, приезжали и подключались к этому большому празднику под названием футбол», — прокомментировал приобретение клуба Moneyken.

При этом сам музыкант опытный футболист. Он играл полузащитника в футбольной школе «Чертаново». К тому же Moneyken даже пытался заиграть в американском клубе «Орландо Сити». По итогу неудачи заставили блогера выбрать творческий путь.

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«Я бы не хотела носить ее на теле»: Певица Дакота свела тату, которое набила в браке с Владом Соколовским

По признанию Moneyken, несмотря на его спортивное прошлое, состав команды может выбирать и Инстасамка. Как оказалось, она прибегает весьма к нестандартным способам.

«Даша (настоящее имя Инстасамки) тоже решает, кто у нас играет, а кто — нет. Все проходит через согласование с ней. Если вратарь, ну, просто Водолей, то все — нет. Если дата не подходит по арканам — пас», — рассказал Moneyken.

Такой подход не помешал «Чертаново Медиа» одержать победу в первом матче с новыми владельцами. При этом Инстасамка признавалась, что никогда не была на футбольном матче и не знает правил игры.

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«Я бы не хотела носить ее на теле»: Певица Дакота свела тату, которое набила в браке с Владом Соколовским
08 мая 2025, 00:44

Рита Дакота (Фото: Телеграм/@ritadakotatelega)

Во время своего замужества с Владом Соколовским певица Рита Дакота набила на своей руке татуировку с песочными часами. По итогу семь лет назад фанаты узнали о разрыве отношений пары. При этом песочные часы остались на теле звезды.
Как пишет Voice, фанаты решили узнать, не собирается ли Дакота сводить тату.

«Я не подумала про нее. Слушайте, да у нас общая дочь на всю жизнь, какие там татуировки. Нет, я не буду ничего сводить», — заявила тогда Рита.

В дальнейшем певица изменила отношение к песочным часа. Как призналась Дакота, татуировка ей не нравилась, но она боялась ее сводить.

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Звезда ТВ-6 трогательно обратилась к мужу

«На самом деле я не любила эту татуировку не только потому, что она парная с бывшим, но по еще одной причине. Этот символ сделал нам когда-то один "духовный наставник семьи", мне тогда еще интересна была всякая мистика и эзотерика, но уже довольно давно я верующий человек (коим стала после долгих лет исканий). Пусть для Бога мои тупые татухи вряд ли имеют значение, я бы не хотела носить их на теле, если есть вариант их не носить», — сказала Рита.

Влад Соколовский и Рита Дакота развелись в 2018 году. Как позже признавалась звезда, все из-за регулярных измен бывшего солиста «БиС». Сам Соколовский объяснялся, что в тот момент потерял контроль над собой. Несмотря на это, экс-супруги наладили отношения ради общей дочери Мии.

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Стало известно, как сейчас выглядит пропавший с радаров Валерий Николаев
Ольга Кабо показала поседевшего Валерия Николаева на съемках своей программы
07 мая 2025, 20:42

Ольга Кабо (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Актриса Ольга Кабо показала кадр с коллегой по цеху Валерием Николаевым на съемках программы «Мой район. Место встречи».
«Валерочка! Благодарю за встречу на моей программе «Мой район. Место встречи». Получилась прекрасная беседа», — сказано в посте Кабо.
Знаменитости улыбаются в кадре. Звезда сериала «День рождения буржуя» приобнял Ольгу Кабо. Стоит отметить, что у Николаева седая борода, но мужчина подтянут.

Фото: Instagram*/kabo_olga

Валерий Николаев был участником ДТП, артиста задерживали и отправляли в спецприемник, где он был 15 суток. Звезду лечили в психиатрической больнице, а еще он ругался с соседями. В свое время актер работал со Стивеном Спилбергом и знал Леонардо Ди Каприо. Сейчас у Николаева есть семья, и он продолжает сниматься.

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Паулина Андреева взяла фамилию Федора Бондарчука после развода с режиссером
07 мая 2025, 19:53

Паулина Андреева (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Паулина Андреева после развода с режиссером Федором Бондарчуком внезапно приняла решение о смене фамилии. Об этом информирует StarHit.
Во время брака актриса не меняла паспортные данные. Однако уже после официального объявления о расставании Паулина взяла фамилию экс-супруга.

Теперь артистка носит фамилию Бондарчук-Андреева. Свое решение Паулина еще никак не комментировала.

Напомним, в конце марта текущего года 36-летняя актриса Паулина Андреева и 57-летний режиссер Федор Бондарчук объявили о расставании. Они не стали раскрывать причины разрыва, а лишь отметили, что все меняется.

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