Агата Муцениеце призналась в алкоголизме: «Не понимаю женщин, которые два бокала за мяском и всё»

Агата Муцениеце (Фото: Instagram* @agataagata)
Агата Муцениеце призналась, что после скандального развода с Павлом Прилучным пристрастилась к спиртным напиткам. Актриса отметила, что страдала настоящей алкогольной зависимостью.
«Я начала топить свое горе. У меня был миллиард причин пить. И я пила, пила, пила, пила и поняла, что я зашла слишком далеко, и прекратила это дело», – откровенно рассказала Муцениеце в YouTube-шоу «Догадки Агатки».Артистка также призналась, что сейчас старается полностью отказаться от любого алкоголя, поскольку у неё имеются проблемы с контролированием количества выпитого.
«Я не понимаю женщин, которые два бокала за мяском и всё. В смысле? А третий, пятый, седьмой бокал?», – пошутила Агата.Также звезда сериала «Закрытая школа» с гордостью поделилась, что с начала этого года практически не пила. Правда, «нахрюкалась» в Новый год и ещё несколько раз во время отдыха на Мальдивах.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова