Бывший бойфренд Агаты Муцениеце отреагировал на ее помолвку

Иван Чуйков и Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Экс-возлюбленный актрисы Агаты Муцениеце Иван Чуйков вышел на связь после новостей о ее помолвке. О событии в жизни бывшей избранницы актер узнал из социальных сетей, передает Voice.
Агата и Иван состояли в отношениях несколько месяцев. О переменах в личной жизни Муцениеце Чуйков узнал из блога артистки.
По его словам, с Агатой они остались в очень дружеских и уважительных отношениях.
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«Я считаю, что Агата и Петр очень подходят друг другу, дополняют друг друга. Гармоничная пара. Самое главное, что они оба счастливы в этих отношениях», — добавил Иван.
По его словам, с Агатой они остались в очень дружеских и уважительных отношениях.
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Екатерина Коршунова