Бывший бойфренд Агаты Муцениеце отреагировал на ее помолвку

Одной из самых обсуждаемых пар в свое время стали Мэрилин Керро и Александр Шепс. Их история давно завершилась, но Керро продолжает привлекать внимание поклонников, делясь подробностями своей личной жизни. Недавно она откровенно рассказала, что воспитывает детей одна. Подробнее в материале «Радио 1».