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Почему Пётр Дранга не спешит жениться в 40 лет и что на самом деле его связывает с Муценице? Личная жизнь аккордеониста

Пётр Дранга (Фото: Instagram*@drangaofficial)

Пётр Дранга (Фото: Instagram*@drangaofficial)

Российский музыкант, аккордеонист-виртуоз, дирижер, композитор, режиссер, певец и актёр, продюсер Пётр Дранга отметил свой 41 день рождения. За свой талант потомственный музыкант еще до своего сорокалетия получил звание Заслуженный артист Российской Федерации. О творческом пути и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».


Детство музыканта


Пётр Дранга (Фото: Instagram*@drangaofficial)

Пётр родился 8 марта 1984 года в семье музыкантов из Москвы. Его родители — Юрий Дранга, профессор «Гнесинки» и преподаватель по классу аккордеона, и его жена Елена, выпускница ростовской консерватории. В семье также росли две старшие сестры Петра — Евгения и Лидия, которые сейчас являются пианистками.

Мальчик с малых лет интересовался музыкой, и родители его в этом активно поддерживали. Уже в 12 лет Пётр Дранга стал лауреатом международного конкурса аккордеонистов. В дополнение к аккордеону талантливый ребёнок научился играть на других музыкальных инструментах: акустической и бас-гитаре, а также на ударных.

В возрасте пятнадцати лет Пётр начал обучение в музыкальном училище имени Гнесиных. Он успешно освоил специальности, связанные с народными инструментами и дирижированием. После окончания училища Пётр продолжил образование в академии имени Гнесиных. Затем он прошёл обучение на режиссёра в одной из киношкол США, где освоил технологические аспекты кинопроизводства.

Свой коллектив


В начале лета 2002 года Пётр решил отправиться в путешествие по Северному Кавказу в поисках заработка. Полученные средства позволили ему по возвращении в Москву создать свою небольшую студию для репетиций и записи музыки.

Вскоре Пётр собрал вокруг себя новый коллектив, который получил название «Овердрайв». На одном из выступлений Петра заметил известный пародист Александр Песков и пригласил его в своё шоу. Аккордеонист начал гастролировать вместе с Песковым, объехав таким образом практически все крупные города России. Так имя Дранги появится в музыкальных кругах, а публика услышит виртуозную игру в исполнении артиста.

Личная жизнь


Пётр Дранга и Агата Муцениеце (Фото: Instagram*@agataagata)

Пётр Дранга предпочитает не афишировать подробности своей личной жизни. Он не состоит в браке и не имеет детей. Поклонники приписывали музыканту множество романов, в число возлюбленных аккордеониста попали Ляйсан Утяшева, Анфиса Чехова, Оксана Кутузова и Дарья Мороз. Но музыкант не подтвердил отношения ни с одной из звезд.

В конце прошлого года Пётр Дранга впервые появился на публике с актрисой Агатой Муцениеце. Романтические отношения двух знаменитостей начали обсуждать с декабря прошлого года, звезды публикуют у себя в социальных сетях совместные фото и однозначно указывающие на отношения посты. Поклонники пары с нетерпением ждут дальнейшего развития отношений.

Пётр Дранга воспитывался в дружной семье, где было много детей. Поэтому он очень ответственно подходит к вопросу создания семьи. Музыкант уверен, что в этом деле не стоит спешить, чтобы не совершить ошибку.

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Творчество аккордеониста сейчас


Пётр Дранга (Фото: Instagram*@drangaofficial)

Пётр Дранга представил публике своё новое произведение — симфонию №3 «Земля». Её первое исполнение состоялось в апреле 2024 года на сцене Московской государственной консерватории имени Чайковского.

В феврале 2025 года в Омске состоялась премьера симфонии №3 «Земля». В концерте приняли участие известные актёры театра и кино Евгений Цыганов и Александра Урсуляк. У артиста планируется гастрольный тур с этой программой и по другим российским городам.

Также виртуозный аккордеонист часто появляется на телевидении в различных проектах и шоу, где он может быть как участником, так и членом жюри.

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Звезда «Спасателей Малибу» Памела Бах страдала от сильных болей после аварии
08 марта 2025, 18:29

Фото: iStock/peterscode

Звезда сериала «Спасатели Малибу» Памела Бах десятилетиями страдала от сильных болей после аварии. Об этом в беседе с New York Post сообщил представитель актрисы Терри Ахерн.
В 2003 году актриса попала в аварию. В тот день Памела ехала на мотоцикле с мужем Дэвидом Хассельхоффом. Он не справился с управлением и врезался в бордюр тротуара. В результате мотоцикл отбросило на фонарный столб, а женщина упала на обочину дороги.

По словам Терри Ахерна, после ДТП актриса провела «месяцы в реанимации с раздробленными костями». Год она передвигалась только на инвалидной коляске. Спустя время боли снова дали о себе знать.

Напомним, актриса из сериала «Спасатели Малибу» Памела Бах ушла из жизни на 63 году, об этом стало известно 7 марта.

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«Конечно, братцы»: звезда «Интернов» высказалась о постельных сценах
Звезда «Интернов» Кристина Асмус назвала постельные сцены «постоянкой в райдере»
08 марта 2025, 17:24

Кристина Асмус (Фото: Instagram*/asmuskristina)

Актриса Кристина Асмус шутливо высказалась о постельных сценах со своим участием, выложив в соцсетях фотографию со съемок «Склифа». В киноленте героиня Асмус делит постель в кадре с персонажем Матвея Лыкова.
«А постельные сцены будут?» — «Конечно, братцы, это уже на постоянке в моем райдере», — посмеялась 34-летняя звезда «Интернов».
В свое время Асмус сильно критиковали хейтеры после выхода фильма «Текст» Клима Шипенко. Девушка снялась в откровенной сцене. Теперь же Кристина не переживает. При этом она не скрывает, что на тот момент было тяжело.

«Мне было очень трудно как женщине, как матери, как личности, которая себя часто стесняется. Всего было четыре дубля. Первые три были лайтовыми. Вот четвертый вошел в финальный монтаж», — говорила она.

Ранее стало известно, чье фото опубликовала актриса Марина Александрова.

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«От официантки до опальной звезды»: успешная карьера Насти Ивлеевой закончилась скандалом и забвением, как сейчас живет блогер?
08 марта 2025, 17:16

Настя Ивлеева (Фото: Instagram*@agentgirl)

Одна из самых обсуждаемых блогеров в России Настя Ивлеева сегодня, 8 марта, отмечает свой день рождения, ей исполняется 34 года. После закрытого мероприятия в декабре 2023 года имидж Анастасии был серьёзно подорван, и она исчезла с экранов федеральных телеканалов.
Однако количество её подписчиков в социальных сетях не сократилось, и преданные фанаты с нетерпением ждут её возвращения. О жизни звезды интернета и ТВ читайте в материале «Радио 1».

Родом из села


Настя Ивлеева (Фото: Instagram*@agentgirl)

Настя Ивлеева появилась на свет 8 марта 1991 года. Блогер провела своё детство в деревне Разметелево, расположенной в 26 километрах от Санкт-Петербурга. Мама Насти работала дояркой и продавцом, чтобы поднять на ноги дочь и сына. Отец рано оставил семью, и Настя его не помнит. Мать вышла замуж второй раз и тоже неудачно, от этого брака в 2000 году появился брат телеведущей Анатолий.

Прежде чем создать успешный блог, девушка работала мастером маникюра в Колтушах. После окончания школы она поступила в петербургский Институт культуры на специальность «связи с общественностью». Однако уже через год она приняла решение оставить учёбу и начать работать. Сначала она стала официанткой, а затем хостес в одном из баров Санкт-Петербурга.

Одновременно с этим Настя начала вести блог в одной из самых популярных социальных сетей. Она, как и многие другие пользователи, делилась с подписчиками забавными видео и фотографиями, и ее творчество привлекало все больше людей на страницу.

В погоне за популярностью Анастасия отправилась в Москву, где поступила в Высшую школу телевидения «Останкино» и начала серьезно задумываться о карьере телеведущей.

Широкая популярность


Настя Ивлеева (Фото: Instagram*@agentgirl)

До ТВ Ивлеева была известна только своим подписчикам в соцсетях. В 2017 году Николай Картозия пригласил Анастасию в шоу «Орел и Решка». Настя Ивлеева завоевала любовь зрителей своим ярким и запоминающимся образом ведущей. Когда она решила покинуть шоу, поклонники были очень расстроены и просили её вернуться.

В конце концов, Настя вернулась на экраны в специальном сезоне вместе с Андреем Бедняковым, а затем продолжила свои путешествия. Телеканал «Пятница» поддержал её и предложил интересные проекты. Ивлеева снялась в сериале «Туристическая полиция», запустила собственное шоу AgentShow, а в 2022 году появился проект «Тревел-баттл», где она соревновалась с блогером Романом Каграмановым.

Настоящим хитом стал проект «Сердце Ивлеевой», который был похож на шоу «Холостяк». Рейтинги проекта были очень высокими, но победитель не получил желаемого результата — Настя не стала с ним встречаться.

В начале 2022 года на платформе «Кинопоиск» состоялась премьера сериала «Монастырь», который вызвал неоднозначную реакцию. В этом проекте Ивлеева исполнила одну из главных ролей, а её партнёром по съёмочной площадке стал Филипп Янковский. Все это время количество подписчиков в соцсетях Насти росло и к 2023 году составляло почти 18 миллионов человек. Она имела доход от рекламы в сети, съемок в шоу и кино.

В 2019 году она заняла четырнадцатое место в списке самых успешных российских знаменитостей по версии Forbes. Согласно оценке издания, её годовой доход составил 900 тысяч долларов. Анастасия Ивлеева — не только известная личность, но и успешный предприниматель. Она владеет 45% акций компании «Коленки пчелы», которая производит снеки «Изи пизи» и газированные напитки с изображением Анастасии на упаковке. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году компания отчиталась о выручке в размере 445 миллионов рублей и чистой прибыли в размере 36,5 миллионов рублей.

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Последствия голой вечеринки


«Голая вечеринка» произвела эффект разорвавшейся бомбы, информация об этом дошла до самого главы государства, и все участники были тщательно проверены по всем аспектам. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что 26 декабря 2023 года ФНС начала выездную проверку Ивлеевой. 22 февраля 2025 года стало известно, что Настя выплатила ФНС задолженность в размере 30 млн рублей. Для погашения этого долга ей пришлось продать особняк в подмосковной Истре.

Тогда же, в декабре, имя Ивлеевой было вычеркнуто из списков амбассадоров Тинькофф Банка и МТС, а лицо блогера пропало с рекламных щитов и экранов ТВ.

Как сейчас живет Ивлеева


Настя Ивлеева и Филипп Бегак (Фото: Instagram*@agentgirl)

После вечеринки Анастасия Ивлеева начала сотрудничать с несколькими организациями, которые занимаются помощью детям с тяжёлыми заболеваниями. Кроме того, 23 октября 2024 года Ивлеева подала заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент. Предполагается, что под своим брендом она сможет организовывать туристические поездки и производить алкогольные напитки.

По информации на январь 2025 года, Анастасия Ивлеева планирует вернуться на экраны. Её команда активно работает над этим, и, по слухам, в 2025 году Ивлеева появится в эфире одного из федеральных каналов с новым авторским шоу.

Кроме всего, 10 декабря 2024 года Настя Ивлеева сообщила, что вышла замуж. Избранником Анастасии стал 32-летний ведущий Филипп Бегак.


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«Я пыталась»: Алсу считает глупостью быть покорной женой
Алсу назвала глупостью попытки быть покорной женой
08 марта 2025, 17:05

Алсу Абрамова (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Певица Алсу не снимает с себя частичную ответственность за распавшийся брак с бизнесменом Яном Абрамовым, однако считает, что быть покорной женой — глупо. Своим мнением она поделилась на «Шоу Воли» на ТНТ.
«Во-первых, я не снимаю с себя какую-то часть ответственности за произошедшее. Я всегда пыталась быть мудрой в моем понимании, в общем понимании этого слова. Но эта мудрость оказалась полной глупостью. Я имею ввиду — закрывать глаза на какие-то вещи, острые углы обходить, молчать, лишний раз не спорить, быть покорной хорошей женой, которая всегда довольна… Все понятно. Но, конечно же, нужно говорить о том, что не устраивает, что не так. Вообще диалог — залог крепкого брака», — сказала исполнительница.
Помимо этого, артистка отмечала в личном блоге, что по отношению к ней поступали несправедливо, в то время как она старалась «не предавать и не обманывать».

Знаменитость также делилась тем, что прорабатывала с психологом такой аспект, как любовь к себе.

Ранее сообщалось о проблемных мужчинах Ксении Бородиной.

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«Готова быть с кем-либо, лишь бы не одной»: проблемные мужчины Ксении Бородиной и ее несложившиеся браки
08 марта 2025, 15:11

Ксения Бородина (Фото: Instagram*@borodylia)

Сегодня, 8 марта, российской телеведущей и актрисе Ксении Бородиной исполняется 42 года. Всеми узнаваемая светская львица стала известна благодаря проекту «Дом-2», который ведёт уже почти два десятилетия. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».


Детство


Ксения Бородина c мамой (Фото: Instagram*@borodylia)

Ксения Бородина родилась 8 марта 1982 года в Москве. Ее родители развелись, когда ей был всего год. Отец также не принимал активного участия в её жизни, а вскоре и мама уехала в Италию к новому возлюбленному, оставив Ксению на воспитание бабушке и дедушке.

Спустя много лет, когда Ксении исполнилось 10, отец подписал документы, позволяющие юной Ксении выезжать за пределы страны. Только после этого дочка наконец-то смогла поехать к маме в Италию. Однако учиться в европейской школе Ксения отказалась и решила вернуться в Россию. В связи с напряжёнными отношениями с отцом, будущая знаменитость решила отказаться от его фамилии Амоева и взяла фамилию матери — Бородина.

На пути к популярности


Ксения Бородина (Фото: Instagram*@borodylia)

После школы Ксения Бородина окончила Институт гостиничного менеджмента и туризма по специальности «менеджер по туризму». Еще будучи студенткой, девушка начала активно пробиваться на ТВ. Практически каждый день после занятий Ксюша отправлялась на прослушивания, отправляла фотографии в проекты и ждала, что ей позвонят и сделают конкретное предложение.

Первые шаги в шоу-бизнесе были в программе «Окна». Ксения Бородина пришла на съёмочную площадку как зритель, позже редактор предложил ей написать сценарий для одного из выпусков. Результат получился интересным, и её приняли на работу. Иногда закадровый работник Бородина появлялась в эфире в роли участницы.

Валерий Комиссаров, продюсер, был удовлетворён совместной работой с Ксенией Бородиной и предложил ей принять участие в проекте «Дом». В рамках проекта она также занималась написанием сценариев для шоу. Однако после запуска «Дома-2» ей поступило предложение стать ведущей, и Ксения согласилась.

Личная жизнь


Ксении долгое время не везло с мужчинами. Как она позже скажет, проблемой всему является отсутствие отца в ее детстве.

«Начиная с юного возраста (17-18 лет) я пыталась компенсировать эту любовь... Психологическая травма, нанесенная поведением папы, заставит девушку бояться одиночества, и она будет готова быть с кем-либо, лишь бы не одной», — писала в своем блоге телеведущая.

В 2004 году телеведущая начала отношения с Оскаром Каримовым, участником «Дом-2». Затем она встречалась с Никитой Исаевым, владельцем страховой компании. Позже стало известно о её романе с Антоном, диджеем из московского клуба. Во всех этих отношениях отсутствовало должное уважение к девушке.

В своё время Бородина также была влюблена в солиста группы «Динамит» Леонида Нерушенко. В этих отношениях мужчина вообще говорил открыто, что Ксения никогда не будет его единственной женщиной и он всегда будет ей изменять. Отношения были очень накалёнными, возлюбленные ругались и снова сходились. Сложный роман закончился смертью солиста. 3 сентября 2005 года Леонид Нерушенко разбился на мотоцикле.

Ксения Бородина с дочерьми (Фото: Instagram*@borodylia)

С 2008 по 2011 год Ксения Бородина была замужем за бизнесменом Юрием Будаговым. В этом браке у них родилась дочь Мария, появившаяся на свет в июне 2009 года. Брак распался из-за ревности супруга, который буквально подозревал романы со всеми, с кем общалась телеведущая.

После развода Ксения встречалась с Михаилом Терёхиным, экс-участником «Дома-2», с которым они даже были помолвлены, но их отношения закончились в августе 2012 года.

В 2015 году Ксения связала себя узами брака с Курбаном Омаровым, успешным предпринимателем. В том же году, в декабре, у них родилась дочь Теона. Но в июне 2021 года стало известно, что Ксения и Курбан больше не вместе. Этот брак Бородиной был наполнен изменами супруга. Чтобы оправиться от тяжёлого расставания с отцом своей младшей дочери, знаменитость обратилась за помощью к психотерапевту.

«Когда я пошла в терапию, то начала знакомиться с собой. Мне всегда казалось, что я очень классная, веселая. Но я бежала от себя самой и прекрасно это понимала. Терапия привела меня к тому, что я стала обращать на себя внимание, разговаривать с собой, осознала, что у меня на самом деле огромное количество защиты. Я начала себя познавать», — отметила Ксения на личном YouTube-канале.

Ксения Бородина и Николай Сердюков(Фото: Instagram*@borodylia)

В декабре 2024 года Ксения объявила о своей помолвке с блогером Николаем Сердюковым, с которым познакомилась на съёмках телешоу «Последний герой».

Успешная бизнесвумен


Ксения Бородина зарабатывает значительную часть своих средств благодаря рекламе в социальной сети Instagram. В 2021 году стоимость одного рекламного поста на её странице составляла 400 000 рублей. Согласно информации из журнала Forbes, телеведущая получает более 770 000 долларов в год только за рекламу в Instagram.

Ксения — энергичная и талантливая личность. Она не только организует корпоративные мероприятия, но и снимается в рекламных роликах на телевидении. Кроме того, Ксения является владелицей сети салонов красоты, детского игрового клуба и бренда женской одежды, названного в её честь. Стоимость услуг в её заведениях довольно высокая. В среднем годовой доход от бизнеса Ксении составляет несколько миллионов рублей.


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