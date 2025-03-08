Почему Пётр Дранга не спешит жениться в 40 лет и что на самом деле его связывает с Муценице? Личная жизнь аккордеониста

Пётр Дранга (Фото: Instagram*@drangaofficial)
Российский музыкант, аккордеонист-виртуоз, дирижер, композитор, режиссер, певец и актёр, продюсер Пётр Дранга отметил свой 41 день рождения. За свой талант потомственный музыкант еще до своего сорокалетия получил звание Заслуженный артист Российской Федерации. О творческом пути и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Детство музыканта
Пётр Дранга (Фото: Instagram*@drangaofficial)
Пётр родился 8 марта 1984 года в семье музыкантов из Москвы. Его родители — Юрий Дранга, профессор «Гнесинки» и преподаватель по классу аккордеона, и его жена Елена, выпускница ростовской консерватории. В семье также росли две старшие сестры Петра — Евгения и Лидия, которые сейчас являются пианистками.
Мальчик с малых лет интересовался музыкой, и родители его в этом активно поддерживали. Уже в 12 лет Пётр Дранга стал лауреатом международного конкурса аккордеонистов. В дополнение к аккордеону талантливый ребёнок научился играть на других музыкальных инструментах: акустической и бас-гитаре, а также на ударных.
В возрасте пятнадцати лет Пётр начал обучение в музыкальном училище имени Гнесиных. Он успешно освоил специальности, связанные с народными инструментами и дирижированием. После окончания училища Пётр продолжил образование в академии имени Гнесиных. Затем он прошёл обучение на режиссёра в одной из киношкол США, где освоил технологические аспекты кинопроизводства.
Свой коллектив
В начале лета 2002 года Пётр решил отправиться в путешествие по Северному Кавказу в поисках заработка. Полученные средства позволили ему по возвращении в Москву создать свою небольшую студию для репетиций и записи музыки.
Вскоре Пётр собрал вокруг себя новый коллектив, который получил название «Овердрайв». На одном из выступлений Петра заметил известный пародист Александр Песков и пригласил его в своё шоу. Аккордеонист начал гастролировать вместе с Песковым, объехав таким образом практически все крупные города России. Так имя Дранги появится в музыкальных кругах, а публика услышит виртуозную игру в исполнении артиста.
Личная жизнь
Пётр Дранга и Агата Муцениеце (Фото: Instagram*@agataagata)
Пётр Дранга предпочитает не афишировать подробности своей личной жизни. Он не состоит в браке и не имеет детей. Поклонники приписывали музыканту множество романов, в число возлюбленных аккордеониста попали Ляйсан Утяшева, Анфиса Чехова, Оксана Кутузова и Дарья Мороз. Но музыкант не подтвердил отношения ни с одной из звезд.
В конце прошлого года Пётр Дранга впервые появился на публике с актрисой Агатой Муцениеце. Романтические отношения двух знаменитостей начали обсуждать с декабря прошлого года, звезды публикуют у себя в социальных сетях совместные фото и однозначно указывающие на отношения посты. Поклонники пары с нетерпением ждут дальнейшего развития отношений.
Пётр Дранга воспитывался в дружной семье, где было много детей. Поэтому он очень ответственно подходит к вопросу создания семьи. Музыкант уверен, что в этом деле не стоит спешить, чтобы не совершить ошибку.
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Творчество аккордеониста сейчас
Пётр Дранга (Фото: Instagram*@drangaofficial)
Пётр Дранга представил публике своё новое произведение — симфонию №3 «Земля». Её первое исполнение состоялось в апреле 2024 года на сцене Московской государственной консерватории имени Чайковского.
В феврале 2025 года в Омске состоялась премьера симфонии №3 «Земля». В концерте приняли участие известные актёры театра и кино Евгений Цыганов и Александра Урсуляк. У артиста планируется гастрольный тур с этой программой и по другим российским городам.
Также виртуозный аккордеонист часто появляется на телевидении в различных проектах и шоу, где он может быть как участником, так и членом жюри.
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Елена Генералова