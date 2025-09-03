Агата Муцениеце раскрыла, как готовилась к вечеру премьеры в Театре Вахтангова

03 сентября 2025, 20:04

Беременная Агата Муцениеце показала подготовку к премьере Петра Дранги

Агата Муцениеце (Фото: Instagram* / @agataagata)

В столичном Театре им. Евгения Вахтангова сегодня состоится премьера концертного спектакля «Вагон для устриц», музыку к которому написал Пётр Дранга. Перед мероприятием его возлюбленная, актриса Агата Муцениеце, показала в соцсетях, как проходила её подготовка к важному вечеру.





Артистка опубликовала видео из салона красоты, где её причёсывали и оформляли брови. В ролике она с улыбкой прокомментировала происходящее.





«Собираюсь к мужу на премьеру! Звучит-то как!» – с радостью заметила Муцениеце.