Агата Муцениеце раскрыла, как готовилась к вечеру премьеры в Театре Вахтангова
В столичном Театре им. Евгения Вахтангова сегодня состоится премьера концертного спектакля «Вагон для устриц», музыку к которому написал Пётр Дранга. Перед мероприятием его возлюбленная, актриса Агата Муцениеце, показала в соцсетях, как проходила её подготовка к важному вечеру.
Артистка опубликовала видео из салона красоты, где её причёсывали и оформляли брови. В ролике она с улыбкой прокомментировала происходящее.
«Собираюсь к мужу на премьеру! Звучит-то как!» – с радостью заметила Муцениеце.Позже актриса продемонстрировала финальный образ. Ей сделали локоны в виде мягких спиралей и естественный макияж с акцентом на глаза. Звезда лучилась счастьем и охотно позировала перед камерой, показывая себя с разных ракурсов.
Муцениеце также рассказала, что особенно оценила удобство в салоне, где предусмотрена подушка для беременных: по её словам, с ней можно комфортно лежать на боку во время массажа. Агата с юмором добавила, что это помогает избавиться от лишней жидкости в организме. Завершая видео, она громко закашлялась и пошутила о себе: «Она была леди».