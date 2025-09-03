«Галочка и Петя!»: Алла Пугачёва обратилась к Юдашкиной в день годовщины свадьбы
Супруги Галина Юдашкина и Пётр Максаков отмечают 11-ю годовщину со дня регистрации брака. По этому случаю бизнесвумен опубликовала в социальных сетях серию романтичных фотографий с празднования на яхте.
На снимках Юдашкина запечатлена в белом платье и соломенной шляпке, а её супруг — в стильном летнем образе. Пара позировала на палубе и танцевала босиком. В качестве подарка Пётр преподнёс жене букет роз и трогательную записку на английском языке.
«Любви всей моей жизни. 11 лет пронеслись, словно одна секунда. Петюня», — гласила подпись.Поздравили пару и их знаменитые друзья. Среди тех, кто оставил тёплые слова в комментариях, была и народная артистка СССР Алла Пугачёва.
«Галочка и Петя! Поздравляем вас! Будьте счастливы», — написала певица.Мать Галины, Марина Юдашкина, также присоединилась к поздравлениям, пожелав им счастья.
