«Галочка и Петя!»: Алла Пугачёва обратилась к Юдашкиной в день годовщины свадьбы

03 сентября 2025, 18:25

Пугачёва поздравила Юдашкину со стальной свадьбой

Пётр Максаков и Галина Юдашкина (Фото: Instagram* @gyudashkina)

Супруги Галина Юдашкина и Пётр Максаков отмечают 11-ю годовщину со дня регистрации брака. По этому случаю бизнесвумен опубликовала в социальных сетях серию романтичных фотографий с празднования на яхте.





На снимках Юдашкина запечатлена в белом платье и соломенной шляпке, а её супруг — в стильном летнем образе. Пара позировала на палубе и танцевала босиком. В качестве подарка Пётр преподнёс жене букет роз и трогательную записку на английском языке.

«Любви всей моей жизни. 11 лет пронеслись, словно одна секунда. Петюня», — гласила подпись.

«Галочка и Петя! Поздравляем вас! Будьте счастливы», — написала певица.