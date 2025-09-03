Надежда Ермакова из «Дома-2» сообщила о разводе с 26-летним супругом
41-летняя Надежда Ермакова подтвердила, что её брак с 26-летним Даниэлем Чистовым подошёл к концу. О разрыве звезда реалити-шоу «Дом-2» сообщила в своём Telegram-канале, уточнив, что не готова делиться подробностями.
Она отметила, что наступил непростой период, когда каждый из них пошёл своей дорогой, и добавила, что такие вещи иногда случаются.
Напомним, свадьба пары состоялась в 2022 году, и тогда они утверждали, что разница в возрасте не станет препятствием для крепких отношений. Однако вскоре после женитьбы у Чистова диагностировали глазное заболевание, а сама Ермакова в последнее время разрывалась между Москвой и Казанью, где жил её муж.
Причины расставания пока не разглашаются. Весной этого года Надежда призналась, что задумывалась о пластике, чтобы нивелировать возрастную разницу с супругом. Она тогда объяснила, что хочет выглядеть на одном уровне с мужем — если не ровесницей, то хотя бы ближе к 30 годам. Ермакова также говорила, что окончательное решение примет после консультации со специалистом.
Читайте также: