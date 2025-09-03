Надежда Ермакова из «Дома-2» сообщила о разводе с 26-летним супругом

03 сентября 2025, 19:35

Экс-участница «Дома-2» Надежда Ермакова подтвердила расставание с мужем

Надежда Ермакова (Фото: Instagram* / @ermakovan)

41-летняя Надежда Ермакова подтвердила, что её брак с 26-летним Даниэлем Чистовым подошёл к концу. О разрыве звезда реалити-шоу «Дом-2» сообщила в своём Telegram-канале, уточнив, что не готова делиться подробностями.