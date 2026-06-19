Певица Лариса Долина пока не может предположить, кто мог бы хорошо сыграть её в кино

19 июня 2026, 06:46

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Народная артистка России Лариса Долина пока не решила, кто из современных актрис мог бы сыграть её в фильме о собственной жизни. Об этом певица рассказала в интервью РИА Новости.