Певица Лариса Долина пока не может предположить, кто мог бы хорошо сыграть её в кино
Народная артистка России Лариса Долина пока не решила, кто из современных актрис мог бы сыграть её в фильме о собственной жизни. Об этом певица рассказала в интервью РИА Новости.
По словам исполнительницы, выбором актрисы должен заниматься профессиональный кастинг-директор, который лучше разбирается в артистах и сможет подобрать кандидатуру, хотя бы внешне похожую на неё.
Сама Долина признаётся, что не знает, кто бы подошёл на эту роль. Сейчас, как уточнила певица, ведутся переговоры о возможном создании байопика. Ей уже некоторое время хотелось, чтобы появилась картина, которая повествует о ее жизни.
Напомним, что у известной исполнительницы есть дочь и внучка. В прошлом Долина в одиночку выхаживала новорождённую Ангелину, которая родилась слабенькой и болезненной. Сейчас ей уже 43 года, однако дочь знаменитости сознательно дистанцируется от сцены. При этом она проживает вместе с матерью. В сети ходят слухи о её борьбе с зависимостями. О том, что на самом деле происходит за закрытыми дверями этой семьи, читайте в материале «Радио 1».
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