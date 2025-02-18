Агата Муцениеце рассказала об обиде на Филиппа Киркорова

Агата Муцениеце (Фото: Инстаграм* @agataagata)
Актриса Агата Муцениеце расстроилась из-за вылета из шестого сезона шоу «Маска» на НТВ. Артистка поделилась, что не ожидала, что ее раскроет ее друг Филипп Киркоров, сообщило издание StarHit.
16 февраля на НТВ прошла премьера второго сезона музыкального шоу «Маска». Первой покинула проект Агата Муцениеце, скрывавшаяся в костюме Коровки. Артистка расстроилась, что столь быстро вылетела из шоу, так как она готовила еще много интересных номеров. Решающим оказался голос Филиппа Киркорова, который раскрыл звезду, что ее задело.
Участие в шоу было давней мечтой актрисы. Агата Муцениеце говорила, что ей всегда хотелось попробовать что-то необычное.
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«Вообще не ожидала, что меня раскроет именно Филипп Бедросович, надеялась до последнего, что он отдаст свой голос за меня. Филипп мой большой товарищ, я его очень люблю, он всегда меня очень поддерживает. Поэтому для меня это было очень неожиданно», — отметила Агата Муцениеце.
Участие в шоу было давней мечтой актрисы. Агата Муцениеце говорила, что ей всегда хотелось попробовать что-то необычное.
«В «Маске» мне нравится то, что здесь можно научиться чему-то новому. Я, например, никогда не пела на сцене, и для меня это было неким вызовом. Поэтому сразу согласилась принять участие в проекте. Я люблю все новое и интересное», — уточнила звезда «Закрытой школы».
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Ольга Енгалычева