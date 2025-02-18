«Трудно представить всю боль»: Мария Погребняк высказалась о Муцениеце, от которой отвернулся сын

Агата Муцениеце (Фото: «ВК»/Агата Муцениеце)
Старший сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце принял решение отвернуться от матери и жить с отцом. На фоне этого свой комментарий дала блогер Мария Погребняк, которая посочувствовала актрисе.
Скандальные новости о разводе звездной пары будоражили российскую повестку долго. Теперь Агата вынуждена мириться с последствиями разрыва с Павлом Прилучным. Последний пытается отсудить в Муцениеце право на опеку над дочерью Мией и сыном Тимофеем. Последний уже заявил, что не хочет общаться с матерью и желает жить с отцом.
Недавно актриса рассказала подписчикам, что ей удалось встретиться с Тимофеем. Подробностей она не раскрыла, но судя по ее настроению, встреча оказалась безрадостной.
Как пишут 5-tv.ru, на почве этого блогер Мария Погребняк решила поддержать Агату:
Читайте также:
«Потренили даже с Пашей Волей»: Niletto рассказал о своем визите на «Шоу Воли»
Собчак открестилась от идеи бывшего Умара Джабраилова, который рекламирует свой «чат миллионеров» через имя Ксении
Общественность критикует Алексея Воробьева, который оценил девушек с макияжем как неполноценные личности
Недавно актриса рассказала подписчикам, что ей удалось встретиться с Тимофеем. Подробностей она не раскрыла, но судя по ее настроению, встреча оказалась безрадостной.
Как пишут 5-tv.ru, на почве этого блогер Мария Погребняк решила поддержать Агату:
«Мне даже трудно представить всю боль, которую испытывает материнское сердце Агаты Муцениеце. Она впервые за несколько месяцев встретилась с сыном Тимофеем и рассказала, что их встреча не была теплой», — заявила Мария.
Читайте также:
«Потренили даже с Пашей Волей»: Niletto рассказал о своем визите на «Шоу Воли»
Собчак открестилась от идеи бывшего Умара Джабраилова, который рекламирует свой «чат миллионеров» через имя Ксении
Общественность критикует Алексея Воробьева, который оценил девушек с макияжем как неполноценные личности
Иван Мусатов