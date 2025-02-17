«Мне ничего не надо»: Ольга Серябкина рассказала о красивом расставании с Фадеевым

Ольга Серябкина (Фото: Инстаграм* @seryabkina)
Певица Ольга Серябкина рассказала о прекращении работы с продюсером Максимом Фадеевым. Она заявила, что их расставание было очень красивым. Однако сейчас они не общаются.
Долгое время Серябкина выступала в составе музыкального коллектива «Serebro», которую раскручивал Максим Фадеев. Судачили, что у композитора с солисткой романтические отношения, однако сплетни не получили подтверждения. Максима и Ольгу всегда связывали весьма теплые дружеские отношения, благодаря чему уход певицы из коллектива прошел без конфликтов.
Серябкина уточнила, что в настоящий момент с Фадеевым ее ничего не связывает. Однако Ольга не против снова начать общаться, но не в плане работы.
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«Когда мы разошлись, мне пришлось учиться заново быть музыкантом, потому что я работала с 19 лет только с ним в тандеме», — поделилась Ольга в шоу «Дерзкая готовка».
Серябкина уточнила, что в настоящий момент с Фадеевым ее ничего не связывает. Однако Ольга не против снова начать общаться, но не в плане работы.
«Если однажды мы начнем общаться вновь, то мне ничего не надо, сразу говорю. У меня все есть, все супер, лучше, чем кто-то может подумать. Но в какой-то момент это было бы здорово», — добавила она.
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Ольга Енгалычева