Певица Ксения Новикова лишила родительских прав бизнесмена Середу после похищения детей

Отношения певицы Ксении Новиковой и бизнесмена Андрея Середы длились пять лет и закончились громким скандалом: он похитил их общих сыновей Мирона и Богдана и увёз их в другую страну. Спустя несколько лет артистка добилась лишения отца мальчиков родительских прав, но рассказала об этом только сейчас.