Певица Ксения Новикова лишила родительских прав бизнесмена Середу после похищения детей

Ксения Новикова (Фото: Телеграм @ks_novikova_official)
Отношения певицы Ксении Новиковой и бизнесмена Андрея Середы длились пять лет и закончились громким скандалом: он похитил их общих сыновей Мирона и Богдана и увёз их в другую страну. Спустя несколько лет артистка добилась лишения отца мальчиков родительских прав, но рассказала об этом только сейчас.
После похищения детей в далёком уже 2011 году солистка группы «Блестящие» почти год не имела возможности их видеть, но потом сумела вернуть мальчиков обратно. Подробности тех неприятных событий она рассказала в интервью Fametime TV c Лаурой Джугелией. Ксения признаётся, что если бы Андрей не любил её «сумасшедшей» любовью, то она ничего уже не смогла бы сделать.
Она признаётся, что даже спустя десять лет она боялась, что бывший муж повторно украдёт сыновей и вынудит сказать, что они хотят жить с папой, а в десятилетнем возрасте мнение детей уже учитывается, Агата Муцениеце не даст соврать. Середа был лишён родительских прав в отношении мальчиков на основании того, что не общался с ними и выписал их из квартиры.
По словам Ксении, уже в 2020-е годы Богдан и Мирон предприняли попытку наладить отношения с папой. Они начали встречаться и общаться, всё, как будто, шло неплохо. Мама понимала, что детям, особенно мальчикам, нужен отец. Но затем Середа совершил в присутствии сыновей какой-то ужасный поступок, подробности которого Новикова наотрез отказалась раскрывать.
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«Он это сделал для того, чтобы я вернулась к нему. Если бы он не любил меня больной любовью, я бы не смогла приехать к сыновьям и забрать их. Они сейчас не общаются, у Андрея, видимо, обида. Но я ничего плохого про папу им не говорила», — рассказала артистка.
Она признаётся, что даже спустя десять лет она боялась, что бывший муж повторно украдёт сыновей и вынудит сказать, что они хотят жить с папой, а в десятилетнем возрасте мнение детей уже учитывается, Агата Муцениеце не даст соврать. Середа был лишён родительских прав в отношении мальчиков на основании того, что не общался с ними и выписал их из квартиры.
«Этого не знает никто. Я сейчас об этом рассказываю впервые. Поэтому у детей моя фамилия. Они сами этого захотели», — разоткровенничалась 44-летняя певица.
По словам Ксении, уже в 2020-е годы Богдан и Мирон предприняли попытку наладить отношения с папой. Они начали встречаться и общаться, всё, как будто, шло неплохо. Мама понимала, что детям, особенно мальчикам, нужен отец. Но затем Середа совершил в присутствии сыновей какой-то ужасный поступок, подробности которого Новикова наотрез отказалась раскрывать.
«Неважно, что произошло. Но ситуация отвратительная. Мне очень жалко, что так вышло, что на долю ребят выпало все это. Но если мне суждено быть мамой таким образом, значит так и будет», — заключила Ксения.
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Александр Бойцов