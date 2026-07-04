Агата Муцениеце сбежала из столицы в латвийскую деревню и стирает носки руками
Агата Муцениеце заявила, что ей пришлось вручную стирать носки в Латвии. Соответствующий ролик актриса опубликовала в своём блоге.
37-летняя актриса прилетела на родину вместе с 13-летним сыном Тимофеем и 10-летней дочерью Мией. Звезда сериала «Закрытая школа» продолжает тренировки даже в отпуске. На кадрах актриса бегала по лесу среди деревьев.
За всё время пробежки по дороге не проехала ни одна машина, при этом погода стояла хорошая. После тренировки Муцениеце отметила, что заниматься спортом в лесу намного легче, чем в городе.
Актриса не ограничилась одной тренировкой. После пробежки Агата взялась за домашние дела и выбрала для этого не самый обычный способ. Экс-супруга Павла Прилучного вышла на улицу с тазиком и постирала носки вручную прямо на свежем воздухе. На кадрах артистка выглядела бодрой и улыбалась.
Читайте также: