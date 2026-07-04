Агата Муцениеце сбежала из столицы в латвийскую деревню и стирает носки руками

04 июля 2026, 22:15

Агата Муцениеце показала ручную стирку и пробежку в латвийской деревне

Агата Муцениеце (Фото: Instagram* @agataagata)

Агата Муцениеце заявила, что ей пришлось вручную стирать носки в Латвии. Соответствующий ролик актриса опубликовала в своём блоге.