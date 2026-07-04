Певица Лолита вышла на сцену в спортивных брюках за 67 тысяч рублей
Певица Лолита Милявская выступила на сцене VK Fest в спортивных брюках за 67 тысяч рублей.
Как сообщает корреспондент «Газеты.Ru», для выступления артистка выбрала чёрную водолазку и свободные брюки от бренда Adidas.
Стоимость этой пары составляет 67 тысяч рублей. Стилисты уложили волосы Лолиты с объёмом у корней и сделали ей вечерний макияж с акцентом на глаза.
На сцене певица исполнила несколько треков, среди которых прозвучали как новые песни, так и хорошо известные хиты. Публика тепло встретила выступление: зрители подпевали и аплодировали после каждой композиции. Сама Милявская активно общалась с залом и поблагодарила поклонников за поддержку в перерывах между песнями.
Читайте также: