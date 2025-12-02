Президентский фонд культурных инициатив отверг грант проекта дочери Ларисы Долиной

02 декабря 2025, 13:23

Президентский фонд не выдал ₽76,6 миллиона проекту дочери Долиной «Музкульт»

Лариса Долина, внучка Саша и дочь Ангелина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) отклонил заявку на грант от проекта «Музкульт», связанного с Ангелиной, дочерью певицы Ларисы Долиной. Организация претендовала на 76,6 миллиона рублей для программы по поиску и поддержке новых талантов. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».