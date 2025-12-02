Президентский фонд культурных инициатив отверг грант проекта дочери Ларисы Долиной
Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) отклонил заявку на грант от проекта «Музкульт», связанного с Ангелиной, дочерью певицы Ларисы Долиной. Организация претендовала на 76,6 миллиона рублей для программы по поиску и поддержке новых талантов. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».
Его планировали запустить в январе 2026 года и завершить в феврале 2027 года. Однако ПФКИ не одобрил заявку, оставив команду без необходимого финансирования. «Музкульт» активно работает над развитием молодых исполнителей. Также при поддержке фонда функционирует Музыкальная академия Ларисы Долиной.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы поддержал знаменитость в её деле против Полины Лурье. Певица утверждала, что попала в ловушку мошенников и согласилась на продажу квартиры под обманом. Суд вернул ей право собственности и отменил сделку с Лурье. Этот инцидент вызывает опасения у риелторов, так как он подчеркивает риски для покупателей вторичного жилья.
