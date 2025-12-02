Достижения.рф

«Не говорите «гоп»: Невеста Григория Лепса неожиданно высказалась о свадьбе с ним

Певец Григорий Лепс и его невеста Аврора Киба отложили свадьбу
Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Роман 63-летнего Григория Лепса и Авроры Кибы продолжается более года. Ранее певец высказывал намерение сыграть свадьбу с возлюбленной этим летом в Москве.



Однако официального предложения руки и сердца до сих пор не было, а сама невеста недавно опровергла слухи о предстоящем бракосочетании в интервью «7Дней.ru».

«Пока не ждите. Мы не знаем, что будет. Не говорите «гоп», пока не перепрыгнете», — сказала девушка.
Несмотря на неопределенность, у пары схожие взгляды на будущее. Аврора мечтает о большой семье с тремя-четырьмя детьми, хотя пока не чувствует себя готовой к материнству. Лепс, в свою очередь, проявляет решительность в этом вопросе.

