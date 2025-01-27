Агата Муцениеце (Фото: соцсети)
Актриса театра и кино Агата Муцениеце увлеклась биатлоном. Об этом она сообщила в своих соцсетях, опубликовав фото с винтовкой.
Агата Муцениеце недавно занялась утренними пробежками, а сегодня она похвасталась своим новым хобби, опубликовав фото с винтовкой.
Она также разместила ролик, на котором видно, как она поражает одну мишень за другой.
Недавно Муцениеце вернулась с отдыха на Мальдивах, куда она отправилась в компании нового возлюбленного Петра Дранги. Дети актрисы в это время были с отцом Павлом Прилучным.
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«Попала пять из пяти!» — так Муцениеце подписала кадр.
Она также разместила ролик, на котором видно, как она поражает одну мишень за другой.
Недавно Муцениеце вернулась с отдыха на Мальдивах, куда она отправилась в компании нового возлюбленного Петра Дранги. Дети актрисы в это время были с отцом Павлом Прилучным.
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Элина Позднякова