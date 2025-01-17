«Бабушка хайпует»: новый возлюбленный Муцениеце Дранга сделал заявление на фоне скандала актрисы с Прилучным

Петр Дранга и Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Недавно между бывшими супругами Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце произошел скандал по поводу определения места жительства их сына Тимофея. Суд встал на сторону матери, однако ребенок проживает с отцом и к маме возвращаться не хочет. Новый возлюбленный Муцениеце Петр Дранга вышел на связь после скандала в семье актрисы. Подробнее в материале «Радио 1».
Комментарий Дранги
Новый возлюбленный Агаты, музыкант Петр Дранга, вышел на связь после скандала между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным. Сын актрисы сейчас проживает с отцом и не желает общаться не только с матерью, но и бабушкой.
Дранга не стал комментировать личные дела Муцениеце.
«Конечно же, нет, я не буду говорить про это. Я вообще таким не занимаюсь, не разговариваю ни с одним изданием», — заявил Дранга порталу Woman.ru.Слухи о новом романе Агаты появились в конце 2024 года. На сегодняшний день пара уже не скрывает своих чувств.
Скандал Прилучного и Муцениеце
Несколько месяцев назад между бывшими супругами вспыхнул конфликт, который они не смогли решить самостоятельно и обратились в суд. Звездная пара не могла решить, с кем же будет жить их сын Тимофей. Суд определил, что мальчик должен остаться с матерью, однако он сам принял решение остаться с отцом. Причины такого решения не разглашаются, однако некоторые поклонники считают, что Прилучный намеренно настраивает сына против матери. Другие же уверены, что она сама испортила отношения с сыном.
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Спустя некоторое время страсти поутихли и Агата даже разрешила дочери отправиться на зимние каникулы к семье Прилучного. Пока дети находятся с отцом, Муцениеце отправилась на Мальдивы с новым мужчиной.
Фото: соцсети
Настраивает против матери
Общий сын Муцениеце с конца лета 2024 года проживает с отцом. При этом он отказывается общаться с матерью и бабушкой.
«Мы все тебя поздравляли с днем рождения, но тебе то ли номер поменяли, то ли телефон отключили, и подарки вернулись, так и не увидев тебя», — написала женщина под снимком внука.
В ответ Тимофей написал: «Бабушка хайпует».
В настоящее время он общается только с сестрой, которая периодически бывает в доме Прилучного. При этом комментаторы осудили «несчастную мать», которая не была на дне рождения собственного сына, а, по их словам, устраивала свою личную жизнь.
Агата не комментирует ситуацию с сыном и с головой ушла в новый роман.
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