Агата Муцениеце выписалась из роддома: дома её ждала трогательная встреча

Агата Муцениеце показала, как её встретили после родов
Агата Муцениеце (Фото: Instagram* / @agataagata)

Агата Муцениеце вернулась домой после рождения третьего ребёнка.



Актриса поделилась в соцсетях кадром тёплого сюрприза, который подготовила её старшая дочь Мия — девочка украсила дом шариком с надписью «С приездом, любимая мамуля!». Агата отметила, что именно Мия выбрала украшения для праздничной встречи.

Недавно стало известно, что 1 декабря Муцениеце родила девочку в роддоме Лапино. Хотя факт рождения уже не был секретом, сама актриса и её супруг Пётр Дранга не спешили публично объявлять радостную новость.

Софья Метелева

