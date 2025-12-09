Агата Муцениеце выписалась из роддома: дома её ждала трогательная встреча
Агата Муцениеце вернулась домой после рождения третьего ребёнка.
Актриса поделилась в соцсетях кадром тёплого сюрприза, который подготовила её старшая дочь Мия — девочка украсила дом шариком с надписью «С приездом, любимая мамуля!». Агата отметила, что именно Мия выбрала украшения для праздничной встречи.
Недавно стало известно, что 1 декабря Муцениеце родила девочку в роддоме Лапино. Хотя факт рождения уже не был секретом, сама актриса и её супруг Пётр Дранга не спешили публично объявлять радостную новость.
