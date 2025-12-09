«Прошу прощения за всё, что будет дальше»: Любовь Толкалина улетела из России
Актриса Любовь Толкалина рассказала о перелёте из России на Мальдивы
Актриса Любовь Толкалина сообщила в своём блоге о перелёте из России на Мальдивы.
Знаменитость призналась, что путь до островного государства выдался трудным и утомительным. Несмотря на все сложности перелёта, она подчеркнула, что безмерно рада вновь оказаться в этом тропическом раю.
«Это сон. Полёт во сне и наяву, в глазах троится, прошу прощения за всё, что будет дальше... Каждый раз, когда прилетаю... в это невозможно поверить. Здравствуй, другая планета», — написала Толкалина.В публикации она упомянула, что Мальдивы — самая низкорасположенная страна, которая состоит примерно из 1200 коралловых островов.
